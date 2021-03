Rosemère créer le Fonds vert

Rosemère annonce la création du Fonds vert, un fonds participatif local réservé au développement durable et à la protection de l’environnement. Recommandé par le Comité citoyen en environnement (CCE), le Fonds vert a pour objectif d'amasser des dons pour financer des projets issus de la communauté en lien avec la valorisation et la promotion de la vision verte de la Ville de Rosemère.

Afin de faire fructifier ce fonds, la Ville de Rosemère s’engage à apparier chaque dollar donné par les citoyens, jusqu’à concurrence de 25 000 $ pour l’année 2021. Par cet engagement, la Ville pose, une fois de plus, un geste concret pour mettre en œuvre des projets novateurs pour la protection de l’environnement sur son territoire.

Un fonds par et pour les citoyens

Il sera possible pour la communauté de déposer, au CCE, des idées de projets à caractère environnemental. Plus de détails vous seront communiqués très bientôt quant aux critères d’admissibilité et à la mécanique de dépôt des projets.

« Nous savons que la protection de l’environnement est une valeur très fortement ancrée dans l’ADN de nos résidents, c’est un sujet qui nous tient à cœur collectivement. La création du Fonds vert nous donnera les moyens de nos ambitions. Tous les dons admissibles feront l’objet d’un reçu officiel. Finalement, chaque projet communautaire mis en place grâce au Fonds vert, aussi simple soit-il, n’en fera qu’améliorer la qualité de notre environnement, donc de notre collectivité tout entière », a déclaré le maire de Rosemère, Eric Westram.

Rappelons qu’à l’été 2020, la Ville de Rosemère a également annoncé son adhésion au Fonds des municipalités pour la biodiversité (Fonds MB), une initiative de la Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec) et de la Fondation de la faune du Québec.

En souscrivant au Fonds MB, la Ville s’est également engagée à verser chaque année l’équivalent de 1 $ par ménage sur son territoire, ce qui représente un montant de 5 236 $ pour l’année 2021. Ce montant est bonifié à 100% grâce à la contribution du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec.

Ainsi, les sommes qui sont déposées dans le Fonds MB sont cumulatives et réservées pour des projets de conservation du territoire de petite ou moyenne envergure ou de protection d’habitats d’espèces fauniques qui verront le jour à Rosemère et devient ainsi complémentaire au Fonds vert local.

Toute personne désirant contribuer au Fonds vert peut le faire sous forme de don monétaire. Étant enregistrée en tant que donataire reconnu, la Ville de Rosemère remettra un reçu officiel pour chaque don admissible.

Apprenez-en plus en visitant le: ville.rosemere.qc.ca/fonds-vert.