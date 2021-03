Vivre sur la Rive-Nord : Alerte aux règlements

La Rive-Nord est le parfait compromis pour les gens qui aiment autant la ville que la campagne. Entre les Grands Lacs, les espaces verts et ses vingtaines de municipalités, la région offre une belle diversité et de multiples activités culturelles.

Si vous aussi, vous souhaitez construire une nouvelle vie et déménager dans la belle région, voici tout ce que vous devez savoir sur les règlements.

L’abri d’auto temporaire

L’hiver est le temps de l’année où la plupart des gens songent à acheter un abri de moto ou d’auto pour préserver leur véhicule des grosses tempêtes et gagner du temps sur le déneigement. Cependant, avant d’installer un abri, il est essentiel de connaître le règlement sur le sujet afin d’éviter de mauvaises surprises.

L’abri temporaire ne peut être installé qu’entre le 1er octobre et le 30 avril. Vous ne pouvez en avoir qu’un seul abri par logement et par entrée charretière. Faites attention de respecter la distanciation entre vos voisins et respecter la limite de distance spécifiée telle qu’à 2 m du pavage et 1,5 m d’une bordure de rue.

Travaux de construction

Vous songez à faire des travaux dans votre nouvelle maison et y faire un agrandissement, installer une piscine ou un spa, c’est possible, mais à condition de demander un permis d’urbanisme. Dans certains cas, il est possible de faire la demande en ligne. Il suffit de vous rendre sur le site officiel de votre ville et vous trouverez tous les formulaires à remplir en fonction de votre projet.

Une fois votre demande déposée, la direction d’urbanisme de votre ville va prendre le temps de l’analyser et décider si vous pouvez avoir un permis et vous devrez aller le chercher sur place.

Les animaux

Si vous avez des animaux, ce serait une bonne chose pour vous de connaître les règlements à ce sujet puisqu’il en existe plusieurs et qu’elles sont strictes et adaptées à chaque ville. Si vous avez des chiens, sachez qu’il est de votre devoir de citoyen d’assurer que votre animal a un bon comportement, il doit être en laisse lors de vos promenades.

Vous ne pouvez pas dépasser trois animaux par résidence et parmi les 3 vous ne pouvez avoir que 2 chiens. N’oubliez pas que certaines races sont interdites sur le territoire. Si votre chien est considéré comme dangereux, des règles spécifiques peuvent s’appliquer. Il est aussi important pour chaque citoyen d’avoir une licence pour chaque chien dont il en est le propriétaire.

En conclusion, comme chaque région, la Rive-Nord et les villes qui en font partie ont des règles strictes que tous les citoyens doivent respecter, que ce soit pour favoriser l’environnement ou simplement par sécurité.