Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides annonce qu’une première ronde de vaccination à domicile contre la COVID-19 a été complétée avec succès dans l’ensemble du territoire, et ce, en quatre jours seulement.

En effet, selon des critères bien établis, les personnes vulnérables de 60 ans et plus dans l’incapacité de se déplacer vers un site de vaccination en raison de leur condition, ainsi que celles de 60 ans et moins ayant un profil élevé de perte d’autonomie, ont pu recevoir une première dose du vaccin à domicile.

Ainsi, 722 personnes vulnérables dans l’incapacité de se déplacer vers un site de vaccination et 368 proches aidants significatifs ont pu recevoir le vaccin. C’est donc un total de 1090 doses qui ont été administrées dans un temps et une efficacité remarquables.

« En raison de l’étendue de notre territoire, réussir une telle opération d’envergure en si peu de temps est phénoménal et fait preuve d’un travail logistique impeccable. Nos employés ont été nombreux à se mobiliser rapidement dans le souci de répondre à la demande et au besoin de protection immunitaire de la clientèle plus vulnérable. Je suis bien fière de ce qu’ils ont accompli et je tiens à féliciter tout un chacun pour leur dévouement envers notre population et leur travail acharné. C’est ensemble que nous parviendrons à vaincre ce virus » a tenu à souligner Mme Rosemonde Landry, présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides.