Risques d’inondation printanière de la rivière aux Chiens 

La Ville de Sainte-Thérèse a décrété un avis de situation critique concernant les risques d’inondation de la rivière aux Chiens le vendredi 26 mars dernier. Aucune résidence n’a été touchée par la crue des eaux et aucune évacuation n’a dû être effectuée.

La situation entourant les risques d’inondation de la rivière aux Chiens s’est stabilisée à Sainte-Thérèse. Le niveau de la rivière a diminué et se maintient à une hauteur qui n’inquiète pas les autorités municipales. Le couvert de neige est pratiquement fondu et les prévisions météorologiques n’annoncent pas de précipitations importantes à moyen terme. Il va sans dire que la Ville continue de surveiller régulièrement l’état de la situation et que ses équipes demeurent prêtes à intervenir en tout temps.

L’avis de situation critique est maintenu à titre préventif jusqu’à nouvel ordre, et les citoyens ayant érigé des digues devant les portes et fenêtres de leur résidence doivent les laisser en place jusqu’à la levée officielle de l’avis.