SAQ: soutenez les banques alimentaires du Québec du 1er au 7 avril

Pour la 12e édition de sa campagne au profit des Banques alimentaires du Québec (BAQ), en cette période particulièrement difficile en raison de la crise sanitaire, la SAQ invite ses clients à poser un geste de solidarité en se procurant des produits d’ici. Du 1er au 7 avril prochain, pour chaque produit du Québec vendu, la SAQ remettra un repas aux BAQ.

Durant cette période, il sera aussi possible de faire un don à la caisse ou de se procurer des produits d’emballage – sacs, boîtes-cadeaux cartonnées ou en bois ou sacs de transport réutilisables, au profit des BAQ. Un don peut également être fait en ligne sur le site des Banques alimentaires du Québec.

Ces différentes actions permettent de soutenir les BAQ qui viennent en aide à plus de 500 000 personnes par mois dans toutes les régions du Québec. Ainsi, la somme amassée sera redistribuée dans toutes les Moissons du Québec. Ce sont ces dons qui feront la différence dans la vie des Québécois qui sont dans le besoin.

« Plusieurs font face à une situation alimentaire précaire, particulièrement en cette période de pandémie, c’est pourquoi il est plus important que jamais d’apporter notre soutien à ceux et celles qui peinent à combler un besoin aussi essentiel que celui de se nourrir convenablement. J’invite tous nos clients à joindre la cause et à faire preuve de générosité », a déclaré Catherine Dagenais, présidente et chef de la direction, de la SAQ.

Un appui financier indéfectible depuis 12 ans

Grâce à la générosité de sa clientèle et l’engagement de ses 7 000 employés, la SAQ a pu remettre plus de 11,2 millions de dollars au réseau des BAQ depuis 2009. Ces fonds permettent non seulement de répondre aux demandes d’aide qui lui parviennent, mais ils supportent aussi des projets ou l’acquisition d’équipement nécessaires pour accomplir leur mission. La SAQ est fière d’être le plus important partenaire financier des BAQ.