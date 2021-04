Prochaines inscriptions aux activités avec Voilà! Rosemère 

La Ville de Rosemère intègre maintenant le volet d’inscriptions aux activités de loisirs et de la bibliothèque à sa plateforme de communication Voilà! Rosemère. Les citoyens devront dorénavant accéder à cette application gratuite avant de procéder à l’inscription d’un cours ou d’une activité pour eux ou un membre de leur famille.

« Cet ajout constitue une étape importante vers la centralisation des informations de nos citoyens à un seul et même endroit! En plus d’offrir aux Rosemèrois une plateforme d’inscriptions beaucoup plus conviviale et dynamique que l’ancienne version, l’application Voilà! permet dorénavant aux résidents d’avoir une vue d’ensemble de leurs activités. J’invite tous ceux et celles qui n’ont pas encore eu l’occasion de télécharger Voilà! Rosemère à le faire rapidement », a encouragé le maire de Rosemère Eric Westram.

En raison des mesures sanitaires actuellement mises en place par la Santé publique, les activités de loisirs en personne ont été interrompues pour une période indéterminée. Toutefois, en attendant la période d’inscriptions du 13 avril prochain pour le camp de jour, la Ville invite les citoyens à créer leur compte gratuit Voilà! Rosemère ou à lier leur carte du citoyen à leur compte existant.

La Ville tient d’ailleurs à souligner que, pour s’inscrire à une activité de loisirs ou de la bibliothèque, les Rosemèrois doivent avoir en tout temps leur carte du citoyen à jour et valide pour la durée de l’activité désirée. Pour les renouveler ou vérifier la validité des cartes du citoyen des membres de votre famille, communiquez avec la bibliothèque ou le Service des loisirs.

Plateforme sécuritaire et simple

En terminant, la Ville rappelle que la plateforme numérique Voilà! Rosemère est facile à utiliser et sécuritaire. Le principe est simple : le citoyen télécharge l’application sur son téléphone intelligent ou sa tablette, et crée son profil d’utilisateur en indiquant son adresse. Il pourra par la suite sélectionner les informations et notifications qu’il souhaite recevoir en identifiant ses préférences dans son profil.

Par exemple, le citoyen pourra choisir de recevoir des notifications de situations d’urgence et/ou des rappels pour les différentes collectes, consulter le calendrier des activités qui l’intéressent, s’inscrire aux activités de loisirs en ligne et recevoir toutes les nouvelles municipales. De plus, cette application lui permettra de visualiser son compte de taxes, effectuer des demandes de permis en ligne et signaler des problèmes non urgents à sa ville, tels qu’un nid-de-poule ou un lampadaire brisé. Enfin, ce dernier aura l’occasion de répondre à des sondages diffusés par la Ville afin de s’exprimer sur différents sujets qui l’interpellent.