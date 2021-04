L’Accompagnateur lance son premier salon virtuel en avril

La plateforme L’Accompagnateur organise un premier salon virtuel qui permettra aux parents de personnes handicapées de Laval d’être mis en relation avec les ressources d’aide accessibles dans leur région.

L'événement aura se déroulera tout au long du mois d’avril 2021. Ayant lieu tous les jeudis, vendredis et samedis du 8 avril au 1er mai, le Salon mettra de l’avant différentes régions chaque semaine afin de permettre aux participants d’entrer en contact avec les ressources offrant des services près de leur lieu de résidence.

La région administrative de Laval sera à l’honneur lors de la troisième semaine du salon, soit du 22 au 24 avril, en compagnie de Montréal et de la Montérégie.

« Le salon L’Accompagnateur est une opportunité en or pour découvrir une panoplie de ressources, pour s'outiller en consultant des professionnels dans plusieurs domaines, puis pour rencontrer ceux qui accompagnent et s'occupent de leurs enfants lorsqu'ils ont recours à ces services », mentionne Laurie Labbé, ergothérapeute et fondatrice de Voyages Yulgo.

La thématique en vedette pour le salon de Laval sera l’Éducation et l’Information aux familles, avec la présence de plusieurs associations qui offrent des services personnalisés selon le type de handicap ou de besoins, dont :

● L’Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs (AQEPA Montréal Régional : Montréal, Laval, Montérégie)

● L’Association Dysphasie +

● L’Association Lavalloise des personnes aidantes (ALPA)

La maison d’édition lavalloise Regard9 sera également présente au salon pour faire découvrir aux parents ses formations ainsi que son matériel éducatif permettant de faciliter les interventions des parents au quotidien et de favoriser le bien-être et l’autonomie des enfants.

« Tous les parents doivent consacrer des heures à trouver de quoi répondre aux besoins de leur enfant handicapé, que ce soit de simples couches à un camp de jour, en passant par un siège d’auto adapté. C’est pour cette raison que nous avons créé il y 14 ans, mon conjoint et moi, la plateforme L’accompagnateur », explique Paule Gingras, une des fondatrices de la plateforme L’accompagnateur.

En effet, selon un rapport de l’INRS produit en mars 2020, 67 études ont été réalisées dans les dernières années sur le manque d’accessibilité à l'information pour les parents de personnes handicapées. Au total, 53 de ces 67 études « évoquent le fait que les parents ne reçoivent pas toujours suffisamment d’informations sur l’offre de services, les aides financières, les méthodes d’intervention ou encore le handicap de leur enfant. »

Durant l’événement, les participants pourront notamment découvrir les ressources adaptées à leur réalité grâce aux fiches de contenu, participer à des rencontres virtuelles ouvertes avec les ressources de leur région (une demi-journée par semaine), ainsi que prendre rendez-vous pour des rencontres privées individuelles avec les ressources de leur choix.

Durant cette troisième semaine du salon, plusieurs conférences et présentations provinciales auront également lieu et seront accessibles à l’ensemble des participants via la plateforme Zoom. Parmi celles à ne pas manquer :

● Conférence sur l’activité physique et sportive adaptée; les bienfaits, obstacles et outils, par le Centre d’intégration à la vie active (CIVA) – le 23 avril à 19h; • Présentations des services offerts par l’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) - 22 et 29 avril à 19h ;

● Présentation du Programme SEHNSE, Supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels par L’étoile de Pacho – le 23 avril à midi ;

● Conférence intitulée « Les entreprises adaptées : bien plus qu’un simple emploi! » par le Conseil québécois des entreprises adaptées (CQEA) – le 24 avril à 9h30.

L’accompagnateur est une plateforme web conçue pour faciliter la vie des parents de personnes handicapées. Organisme à but non lucratif agissant partout au Québec, L’accompagnateur guide les parents vers des ressources et informations pertinentes pour eux selon l’âge, le type de handicap ou de trouble de leur enfant, ainsi que leur région de résidence. L’accompagnateur est un outil 100% gratuit ayant comme mission de mieux accompagner les parents dans le dédale des ressources locales, municipales, provinciales et fédérales, tout en offrant une vitrine aux organismes et entreprises qui peuvent leur apporter du soutien.