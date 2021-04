Laval réitère son engagement en matière d’environnement

La Ville de Laval poursuit son engagement environnemental en annonçant que trois nouveaux règlements en ce sens seront présentés pour adoption au conseil municipal du 4 mai prochain.

Ces règlements portent sur l’eau (consommation et utilisation), les appareils de chauffage et les foyers intérieurs ainsi que les sacs et autres articles de plastique à usage unique.

Ces propositions permettent de réaffirmer la volonté de la Ville de sensibiliser sa population à l’importance du développement durable, à la protection de l’environnement et à la préservation des ressources.

« En vertu de ces règlements qui auront un impact positif sur la santé des Lavalloises et des Lavallois, la Ville se démarque par sa proactivité en matière de protection de l’environnement. Le Jour de la Terre constitue un moment privilégié pour rappeler que notre engagement indéfectible envers l’environnement se traduit par un travail de tous les jours, pour léguer à nos enfants et aux générations futures des milieux de vie sains », a souligné Virginie Dufour, conseillère municipale de Sainte-Rose, membre du comité exécutif et responsable des dossiers environnementaux.

Trois règlements axés sur la protection de l’environnement

Premièrement, le règlement L-12778 concernant la consommation et l'utilisation de l'eau (SD-2020-4640) prévoit notamment que l’autorelève des 28 000 compteurs d’eau résidentiels à Laval sera obligatoire chaque année. Cela permettra de répondre aux exigences du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) et de recueillir des données utiles sur la consommation d’eau des citoyens de Laval.

Le règlement comporte également certains ajustements aux articles portant sur l’utilisation de l’eau potable, notamment l’interdiction de nettoyer les stationnements, l’application liées aux différents systèmes d’arrosage, ainsi qu’à la possibilité de suspendre ou restreindre l’utilisation de l’eau extérieure en raison des conditions climatiques. L’adoption de ce règlement se traduira donc par une économie d’eau potable et une réduction significative des pointes de consommation.

Deuxièmement, le règlement L-12792 concernant les appareils de chauffage et les foyers intérieurs (SD-2021-211) a pour objet d’améliorer la qualité de l’air grâce à la réduction de l’émission de particules fines dans l’atmosphère. Il précise que les propriétaires d’un foyer ou d’un poêle au bois seront désormais tenus de déclarer leurs appareils auprès de la Ville de Laval. De plus, l’installation de foyers qui ont un taux d’émission de particules fines de 2,5 g/h (grammes par heure) sera interdite.

Le règlement comporte également des dispositions quant à l’interdiction d’utiliser des foyers qui ne sont pas certifiés et qui ont un taux d’émission de particules fines de plus de 7,5 g/h à compter du 1er octobre 2025. Un air plus sain permettra d’atténuer divers problèmes de santé et les risques associés aux maladies respiratoires et cardiovasculaires.

Troisièmement, le règlement L-12803 concernant les sacs de plastique et autres articles de plastique à usage unique (SD-2021-604) vise avant tout à interdire ces derniers sur tout le territoire lavallois. Ce volet du règlement entrera en vigueur 6 mois après son adoption par le conseil municipal du 4 mai 2021. Laval emboîtera ainsi le pas à de nombreuses autres municipalités en ce qui a trait aux sacs de plastique à usage unique. Ce règlement prévoit également d’interdire aux commerces de restauration aux commerces d’alimentation de distribuer ou de faire distribuer des couverts à usage unique.

Une campagne de communication sera déployée afin de sensibiliser les commerçants et les résidents de Laval à ces changements bénéfiques sur le plan environnemental. La période de transition, qui se terminera 12 mois après l’adoption de ces dispositions particulières du règlement par le conseil municipal, en sera ainsi facilitée.