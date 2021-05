Ouverture de la vaccination aux 45 à 49 ans

C’est aujourd’hui le 3 mai que s’ouvre la vaccination contre la COVID-19 pour les personnes âgées de 45 à 49 ans. Annoncée jeudi dernier, la vaccination de masse est officiellement lancée au Québec.

Dès cette semaine, la prise de rendez-vous va être progressivement accessible à l’ensemble des Québécois, par tranche d’âge, à raison de cinq ans tous les deux jours.

« L’ouverture de la vaccination à toute la population est une excellente nouvelle qui était très attendue. L’autre bonne nouvelle, c’est que les nouveaux cas et les hospitalisations diminuent depuis la mi-avril en Montérégie. J’invite tous les adultes qui n’ont pas encore été vaccinés à prendre rendez-vous et à continuer de respecter les mesures sanitaires. Il est encore trop tôt pour relâcher notre vigilance, car le virus circule toujours notamment dans les milieux de travail et dans les écoles et les mesures de distanciation sociale sont efficaces pour diminuer la transmission de la maladie », fait valoir Dre Julie Loslier, directrice de santé publique de la Montérégie.

Des livraisons importantes confirmées de doses de vaccin sont prévues au cours des prochaines semaines et permettront d'amorcer sous peu la vaccination de la population générale. Le nombre total de doses prévues est de 2 517 080, ventilé de la façon suivante :

594 770 doses au cours de la semaine du 3 mai

458 640 doses au cours de la semaine du 10 mai

458 640 doses au cours de la semaine du 17 mai

458 640 doses au cours de la semaine du 24 mai

546 390 doses au cours de la semaine du 31 mai.

Pour prendre rendez-vous visitez: clicsanté.ca.