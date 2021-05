Remise de pousses d'arbres à Saint-Eustache

Le samedi 15 mai prochain, de 9 h à 13 h, les citoyens de Saint-Eustache sont invités à se procurer gratuitement l’une des 100 pousses d’arbres offertes gratuitement dans le stationnement de la mairie de Saint-Eustache (145, rue Saint-Louis).

Ces pousses seront distribuées beau temps, mauvais temps, sur la base du « premier arrivé, premier servi » et dans le plus grand respect des règles sanitaires en vigueur.

« La distribution de pousses d’arbres est gracieusement offerte via le Club 4H du Québec, pour le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts et nous fournit l’occasion de rappeler l’importance de l’arbre en milieu urbain. Chaque nouvel arbre planté contribue à absorber le CO2 de l’atmosphère, à en libérer de l’oxygène et constitue un moyen efficace de lutter contre les changements climatiques. Voilà un atout majeur pour notre environnement collectif », a déclaré le maire au moment de l’annonce.

« J’invite tous les Eustachois intéressés à se procurer un arbre et particulièrement les jeunes familles qui pourront profiter de l’occasion pour voir grandir leur arbre en même temps que leurs enfants. L’idée est lancée! », a conclu la conseillère municipale responsable des dossiers en environnement, Mme Isabelle Lefebvre.

Précisons que les essences d’arbres seront connues le jour même de la distribution et seront accompagnées d’une fiche descriptive. Pour connaître la règlementation en vigueur à Saint-Eustache quant à la plantation d’arbres : https://www.saint-eustache.ca/citoyens-environnement/arbres.

Enfin, notons que cette distribution ne remplace pas le concours annuel organisé par la Commission de l’environnement et de l’embellissement pour lequel 120 arbres seront offerts aux Eustachois, sur inscription, le 18 septembre prochain.