Ouverture des jeux d’eau dans les parcs de Sainte-Thérèse

L’arrivée de l’été rime avec soleil et chaleur, mais surtout avec le retour des activités aquatiques. Depuis jeudi, il est possible de venir se rafraîchir en famille dans les différents jeux d’eau de la Ville de Sainte-Thérèse qui seront ouverts durant la période estivale, tous les jours de 9 h à 21 h.

« C’est avec joie que nous accueillons le début de la saison estivale en annonçant l’ouverture de nos jeux d’eau. C’est la parfaite occasion pour les Thérésiennes et Thérésiens de profiter de la belle saison en famille de façon rafraîchissante! » souligne la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.

On peut retrouver ces installations gratuites dans les parcs De Sève, Damase-Juteau, Georges-Émile-Charron et Saint-Pierre. La Ville précise qu’aucune surveillance n’est effectuée sur les sites. De plus, sur place les citoyens doivent respecter les mesures de distanciation en vigueur