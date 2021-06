Début de la saison estivale au Parc régional du bois de Belle-Rivière

Le Parc régional du bois de Belle-Rivière a maintenant commencé de sa saison d’activités estivales depuis mercredi. Il est donc possible de s'y rendre de 9h30 à 19h00, et de profiter du plan de baignade familial aménagé en pleine nature, le bassin Naya.

La pataugeoire sera ouverte la semaine à partir du 28 juin de 15h30 à 18h00 et les fins de semaines de 9h30 à 19h00. Il est également possible de venir pique-niquer et profiter d’une multitude d’autres activités telles que la pêche à la truite arc-en-ciel à l’un des étangs récemment réaménagés avec l’installation de quais pour permettre à un plus grand nombre de visiteurs de profiter de l’activité.

La location de « fatbike », disponibles en trois grandeurs pour convenir à toute la famille la randonnée pédestre au cœur de l'érablière, le parcours de disc golf sans ainsi que le parc à chiens et les sentiers accessible aux compagnon canin en laisse sont des activités offertes.