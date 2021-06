Lancement d'une campagne de prévention des incendies à Sainte-Thérèse

Avec les mesures de déconfinement annoncées, le moment tant attendu des BBQ en famille et des soirées autour d’un feu de foyer extérieur, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur, est enfin arrivé. La Ville de Sainte-Thérèse en profite pour sensibiliser la population aux précautions à prendre pour éviter les risques d’incendie pendant la saison estivale.

« Avec le beau temps qui s’installe, nous invitons les Thérésiennes et les Thérésiens à suivre les mesures de prévention des incendies, que ce soit à la maison ou en visite. Profitons ensemble de l’été et de ses multiples plaisirs, et ce en toute sécurité », souligne la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.

Foyers extérieurs

Les résidents de Sainte-Thérèse qui souhaitent installer un foyer extérieur dans leur cour doivent se procurer un permis de la Ville. Le permis est gratuit et la demande se fait en ligne au www.sainte-therese.ca.

Une telle installation doit également respecter certaines règles établies. Ces dernières peuvent être consultées en ligne sur le site Web de la Ville.

À noter qu’il est important d’éteindre le feu d’un foyer extérieur avant de rentrer puisque la fumée peut perdurer et devenir incommodante pour le voisinage.

BBQ

La saison des BBQ étant lancée, voici quelques rappels concernant les mesures de sécurité à respecter :

Utilisez toujours votre BBQ à l’extérieur.

Installez votre BBQ à plus d’un mètre de tout revêtement combustible ou de toute ouverture de bâtiment comme une porte, une porte-fenêtre ou une fenêtre.

Allumez toujours votre BBQ le couvercle ouvert et éteignez-le en fermant le robinet de la bouteille en premier afin de purger la conduite de gaz.

Feux de terreaux

En plus de la chaleur et de la sécheresse, les terreaux sont enrichis d’engrais et de substances chimiques, ce qui fait en sorte qu’un mégot de cigarette jeté dans un pot de fleurs, un jardin ou une plate-bande peut continuer à se consumer pendant plus de 3 heures. Depuis 2019, près d’une cinquantaine d’incendies se sont déclarés dans des zones de végétation à Sainte-Thérèse.

Afin de réduire les risques qu’un feu de terreau se déclenche, arrosez régulièrement vos plantes, vos haies, votre paillis, etc. tout en respectant la réglementation en vigueur. Gardez en tête que la terre en pot s’assèche plus rapidement que celle du jardin. Privilégiez les pots d’argile, ils conservent mieux l’humidité et ne sont pas combustibles.

Les articles de fumeur qui ne sont pas jetés de façon adéquate à l’extérieur peuvent également être susceptibles de déclencher des incendies. Il est nécessaire d’être vigilant et de suivre ces mesures :

Éteignez les mégots dans un contenant non combustible rempli de sable ou d’eau.

Évitez de mettre des déchets dans le contenant. Ce dernier devrait être à usage exclusif et ne contenir que des articles de fumeur.

À pied ou à bord d’une voiture, ne jetez jamais les mégots de cigarette à l'extérieur, car ceux-ci risquent d’atterrir dans une plate-bande ou dans l’aménagement paysager de résidences.

Dans un immeuble à logements, évitez de jeter les mégots de cigarette par-dessus le balcon, car ceux-ci peuvent aussi causer des feux de terreaux.

Dans le cas d’un début d’incendie, composez le 9-1-1 afin de prévenir les pompiers.