Les Mirabellois encouragent le Canadien de Montréal

Le conseil municipal de Mirabel a adopté, lundi soir, une résolution d’appui aux partisans du Canadien de Montréal dans laquelle elle indique qu’elle hissera le drapeau de l’équipe au mât de l’hôtel de ville pour toute la durée de cette présente Finale de la Coupe Stanley.

De plus, la page Facebook arbore le logo de la Ville aux couleurs du Canadien pour la durée de la Finale en soutien à cette équipe qui soulève les passions des Mirabellois et de l’ensemble des Québécois.

L’édition 2020-2021 des Canadiens démontre qu’avec de la détermination, on peut faire face à l’adversité et triompher. Cette série sera l’occasion idéale de créer des moments de rassemblements mémorables avec la famille dont vous vous souviendrez longtemps et souhaitons qu’ils se terminent par quatre victoires et la Coupe Stanley, souligne le conseil municipal.

Quelle équipe inspirante à suivre, en particulier, en cette période où nous avons besoin de nous regrouper autour d’un rêve commun, mais aussi de trouver des modèles pour nos jeunes sportifs.