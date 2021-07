Table Forêt Laurentides, en collaboration avec le Cobali, ont tenu un biobltiz sur le terrain du Laboratoire Écoforestier du Grand Lièvre. Cet événement a permis de rassembler 25 participants, 11 experts et 14 bénévoles, pour effectuer un inventaire de la faune et la flore durant 24 heures.

Un bioblitz est plus précisément un inventaire biologique intensif qu’un groupe d’experts et de bénévoles mènent pendant une courte durée. L’objectif est d’identifier et de répertorier le plus d’espèces d’organismes vivants présentes dans une zone donnée.

L’événement a débuté vers 12 h 30 le vendredi 11 juin. Les participants étaient divisés en sous-groupe selon leur spécialisation et ont ensuite effectué une identification du terrain. Ils ont identifié la flore, les traces de mammifères, les insectes, les reptiles, les amphibiens, les oiseaux, les poissons et les champignons. Cela s’est prolongé jusqu’à tard dans la nuit pour répertorier les insectes et les chauves-souris qu’on aperçoit plus facilement lors de cette période. Pour finir, l’événement a terminé vers quinze heures le samedi 12 juin.

Ce bioblitz a su dépasser les attentes des participants et de Table Forêt Laurentides. L’organisme a reçu de bons commentaires sur cette fin de semaine. Les experts et les bénévoles ont trouvé que l’événement était bien organisé. Ils ont rajouté que « c’était enfin l’occasion pour les passionnés de nature et de forêt de se rassembler et d’échanger sur leurs intérêts communs ». Plusieurs aimeraient retenter l’expérience.

Protéger le terrain

L’objectif de ce bioblitz était de répertorier assez d’espèces pour remettre un dossier à la Fondation de la faune du Québec pour protéger le terrain qui possède un riche écosystème. Sur le long terme, cet inventaire permettra d’analyser les effets que nous avons sur ce milieu.

Le Laboratoire Écoforestier du Grand Lièvre est un terrain situé à Ferme-Neuve. Il a été confié à Table Forêt Laurentides qui a pour objectif de sensibiliser la population à la préservation de celui-ci grâce à plusieurs projets. L’organisme implique les enfants de la région en allant y planter des arbres avec eux. Dans le futur, il souhaite y aménager un sentier piétonnier accessible à tous en plus que le Laboratoire soit un lieu de recherche et d’éducation.