Suivi du réaménagement à venir au parc Saint-Pierre à Sainte-Thérèse

La Ville de Sainte-Thérèse souhaite informer la population des derniers développements concernant le réaménagement prévu du parc Saint-Pierre. Le conseil municipal maintient son engagement d’investir dans le renouvellement des équipements et d’offrir un tout nouveau concept à cet endroit significatif du quartier, tel qu’annoncé en 2017.

La participation du milieu est primordiale afin que ce projet rassembleur suscite une fierté partagée par toute la communauté.

Projet à l’école Saint-Pierre et collaboration avec le CSSMI

La collaboration avec le Centre de services scolaire des Mille-Îles (CSSMI) et la Ville est essentielle, puisque le parc Saint-Pierre est adjacent à l’école primaire du même nom. Au printemps 2019, dans l’optique de rendre ce parc encore plus accessible aux jeunes dans le cadre de son projet de réaménagement, la Ville a demandé un accès supplémentaire au parc par la rue Saint Pierre au CSSMI.

À ce moment, le CSSMI travaillait sur une étude évaluant l’état de vétusté de l’école afin de déterminer l’ampleur des travaux devant être menés à l’école Saint-Pierre et sur son terrain. Il a donc été suggéré à la Ville d’attendre les résultats de cette analyse pour réaliser notre projet de réaménagement du parc afin d’assurer une coordination étroite des travaux respectifs.

L’étude est maintenant terminée. Elle recommande le remplacement de l’école Saint-Pierre et une demande a été déposée au ministère de l’Éducation en ce sens. Le CSSMI espère une réponse positive prochainement pour le financement du projet.

« Il va sans dire que nous aurions aimé réaliser ce projet avant. Toutefois, nous prenons une décision responsable, soit celle d’arrimer nos travaux avec ceux à venir à l’école Saint Pierre. Ce faisant, nous serons en mesure de valider préalablement les implantations requises pour ces deux projets, et nous éviterons à la Ville et au CSSMI de devoir reprendre des travaux, éliminant ainsi des coûts supplémentaires », - La mairesse de Sainte Thérèse, madame Sylvie Surprenant.

Consultation citoyenne et échéancier

La ville affirme que les citoyennes et citoyens qui fréquentent ce parc de quartier dont la popularité ne se dément pas peuvent être assurés qu’il se verra offrir une véritable cure de jeunesse. Et pour ce faire, la Ville réitère son engagement à solliciter l’opinion des résident du quartier et les élèves de l’école Saint-Pierre afin de créer un parc qui réponde encore mieux à leurs besoins.

Il est encore trop tôt pour établir un échéancier précis pour la consultation, la conception et la réalisation des travaux, mais les Thérésiennes et les Thérésiens seront informés en temps et lieur de l’évolution du projet.