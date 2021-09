Loisirs Laurentides lance son calendrier de formations

Afin de mieux soutenir, outiller et accompagner les intervenants bénévoles et rémunérés de la région, Loisirs Laurentides est fier d’offrir à la population une série de formations variées, à peu de frais et avec un contenu de qualité.

Sous la thématique, Parce que Loisirs Laurentides est là pour vous!, l’organisme a lancé son calendrier 2021-2022 de formations et d’événements qui touchent l’activité physique, le sport, le plein air, la gestion d’un organisme sans but lucratif et de bénévoles, la sécurité et l’intégrité dans le sport.

Ces rendez-vous se veulent une occasion de rencontrer et d’échanger avec d’autres intervenants de la région puisque toutes les formations sont offertes dans les Laurentides.

Le calendrier des formations et des événements 2021-2022 est disponible sur le site Web de Loisirs Laurentides sous l’onglet « Nouvelles et Activités ». Les inscriptions aux différentes formations se font directement en ligne à partir de l’onglet « Formations offertes ».

Il est à noter que le passeport vaccinal sera exigé aux participants pour les formations qui se dérouleront en présentiel.

Pour de plus amples renseignements sur les formations, communiquez avec Esther Latourès au 450-504-6080 ou par courriel : [email protected]