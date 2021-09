« Mirabel fête l’érable du Québec » est de retour

Le Parc régional du Bois-de-Belle-Rivière invite la population à sa septième édition de Mirabel fête l’érable du Québec qui aura lieu les 25 et 26 septembre.

Présenté par la Ville de Mirabel, l’événement proposera des produits de l’érable et il sera possible d'y faire de belles découvertes gustatives le samedi, de 10 h 30 à 17 h, et le dimanche, de 10 h 30 à 16 h 30.

En respectant les consignes sanitaires de la santé publique du Québec, Mirabel fête l’érable du Québec offrira un environnement sécuritaire pour ses visiteurs. Une zone d’exposants sera aménagée sous le grand chapiteau où des dégustations de produits seront disponibles. Une zone de « camion-restaurant » sera également disponible aux visiteurs.

Au programme cette année, École-o-Champ animera un quiz interactif virtuel, se jouant en équipe à la manière d’un jeu télévisé. Il portera évidemment sur la production acéricole et offrira des jeux d’habilité pour toute la famille. Au plus grand bonheur des petits et grands, la ferme éducative Triple G sera de retour cette année.

Également lors de la fin de semaine, on trouvera des conférences culinaires, dont celles de l’Escouade culinaire sur le batch cooking à thématique d’érable, entre autres, de même qu’un Musée de l’érable animé par M. Sylvain Rondeau, une mini cabane à sucre de La Mirablière, une dégustation de sirops offerte par la Commanderie de l’érable, et plus encore ! Plaisir garanti pour tous les membres de la famille. Il sera possible de vous relaxer en visitant le mixolab de l’érable et la zone lounge, sous le grand chapiteau.

Pique-nique champêtre

Après le populaire succès du concept « Pique-nique champêtre clé en main » lancé il y a quelques années, le grand chef Charles-Antoine Crête du restaurant Montréal Plaza, offrira de nouveaux les fameux paniers gourmands lors de l’événement Mirabel fête l’érable du Québec. Ce concept regroupe l’ensemble des éléments pour vivre une expérience gustative unique dans un environnement enchanteur reliant la magie d’un pique-nique champêtre, au bon goût. Le repas pique-nique pour deux adultes, est disponible au coût de 80$, sur réservation préalable sur le site Lepointdevente.com.

Pour plus de renseignements, vous pouvez téléphoner au, 450 258-4924, ou visiter la page Facebook de l’événement Mirabel fête l’érable du Québec.