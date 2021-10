Plus de 32 000$ versés à Moisson Laurentides

Du 7 au 13 octobre, la SAQ remettait l’équivalent d’un repas pour chaque produit du Québec vendu en plus d’inviter ses clients à faire un don à la caisse.

La SAQ est fière d’annoncer que cette initiative lui permet de remettre 747 123 $ au réseau des Banques alimentaires du Québec (BAQ).

C’est plus de 32 000,00$ qui seront ainsi versés à Moisson Laurentides. Cette aide financière permettra de soutenir des milliers de Québécois qui se retrouvent dans une situation de précarité alimentaire, une réalité particulièrement difficile pour plusieurs personnes dans le contexte actuel.

Le goût de partager

Catherine Dagenais, présidente et chef de la direction de la SAQ, tient à exprimer sa profonde reconnaissance à tous ceux qui ont contribué à la cause. « Je remercie chaleureusement tous les clients qui ont, une fois de plus, fait preuve de solidarité en répondant à notre appel. Ce geste de partage exprime la bienveillance des Québécois envers les personnes moins bien nanties. Je tiens aussi à souligner l’apport inestimable de nos employés qui redoublent d’énergie, campagne après campagne, pour en assurer le succès. »

Depuis 12 ans maintenant, grâce à la générosité de sa clientèle et à l’engagement de ses employés, la SAQ a pu remettre plus de 12 millions de dollars au réseau des BAQ, dont plus de 3,3 millions de dollars en 2020.

Ces fonds permettent de répondre aux besoins exprimés partout au Québec, mais aussi de bâtir des projets ou encore d’acquérir de l’équipement qui sert à mieux soutenir les gens les plus vulnérables. Soulignons que la SAQ est le plus important partenaire financier de l’organisme.

À propos de Moisson Laurentides

Moisson Laurentides rappelle que, pour chaque dollar reçu, il redonne l’équivalent de 16 $ en denrées. 4,5 millions de kilogrammes de denrées sont distribués chaque année, soit l’équivalent de plus de 40 millions en valeur marchande. En soutenant Moisson Laurentides, vous permettez à 112 organismes de nourrir près de 20 000 personnes, dont le tiers sont des enfants, chaque mois.