Le camp des profs, un happening en plein air

Le Camp des profs, qui s'est tenu le 17 octobre, a permis à 50 enseignants et intervenants en milieu scolaire de Lanaudière, des Laurentides et même de Montréal de participer à l’une des cinq formations offertes gratuitement au camp de vacances plein air Lanaudia, en plein cœur de la belle nature de St-Côme - Lanaudière.

Le Camp des profs est un évènement écoresponsable proposé dans le cadre du Programme des écoles en plein air (PÉPA), propulsé conjointement par Loisir et Sport Lanaudière et Loisirs Laurentides. C’est une occasion unique pour les enseignants de développer leurs compétences à enseigner dehors dans un environnement naturellement stimulant et favorisant le partage et les coapprentissages.

À la façon d’un happening plein air, une série de 5 formations a été tenue en simultanée sous le décor enchanteur du camp Plein air Lanaudia :

• Quoi et comment enseigner dehors

• Encadrement de groupe en randonnée pédestre

• Secourisme en régions isolées

• Orientation

• Instructrice – instructeur Sans trace

Le camp fut l’occasion d’augmenter l’expertise des enseignants et des intervenants scolaires, afin de permettre à nos jeunes de bouger davantage en dehors des murs de l’école.

Les activités de plein air sont populaires plus que jamais, plus de 8 jeunes sur 10 nous mentionnent vouloir pratiquer ce genre d’activité (Chaire de tourisme Transat, 2018). Encourageons les initiatives de ces enseignants et appuyons les intervenants qui souhaitent soutenir nos jeunes dans leur réalisation personnelle.

Pour faire suite à la grande fin de semaine de formation, Loisir et Sport Lanaudière et Loisirs Laurentides, continueront d’être présents pour offrir des outils et des ateliers qui répondent aux besoins du milieu de l’éducation et qui redonneront le goût à l’école pour chez nos jeunes.