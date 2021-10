Le personnel scolaire n'aura pas l'obligation de se faire vacciner

Le personnel scolaire et celui du réseau de l’enseignement supérieur ne seront pas dans l’obligation de se faire vacciner, a annoncé Québec, mercredi.

Le ministère de la Santé a tranché sur la question à la suite d’une recommandation de la Santé publique.

L’amélioration épidémiologique au Québec, les plus faibles conséquences de la COVID−19 chez les enfants et le bon contrôle des éclosions en milieu scolaire sont les raisons évoquées par le ministère pour expliquer la décision.

Québec note que la vaccination demeure recommandée et que la couverture vaccinale du personnel scolaire est élevée. Ainsi, dans les établissements publics et privés de niveau préscolaire, primaire et secondaire, 91 % du personnel a reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID−19 et 89 % a reçu deux doses.

Dans les établissements de formation générale aux adultes et de formation professionnelle, 91 % du personnel a reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID−19 et 88 % a reçu deux doses.

Le ministère précise également que dans les établissements de niveau collégial et universitaire, 92 % du personnel est adéquatement protégé contre la COVID−19.