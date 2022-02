Une quarantaine de nouveaux médecins de famille pour les Laurentides

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides accueillera 46 médecins dans la région au cours de l’année 2022.

Leur arrivée graduelle permettra une plus grande couverture médicale pour les services de soutien à domicile et la prise en charge de personnes en attente d’un médecin de famille. Plusieurs d’entre eux se joindront également aux équipes médicales des hôpitaux et des CHSLD de la région.

Rosemonde Landry, présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides, se réjouit de cette nouvelle qui était attendue dans la région.

« L’arrivée de ces 46 nouveaux médecins omnipraticiens permettra de solidifier les services actuels. Nous avons bien hâte de les accueillir dans nos différents milieux de soins », a affirmé Mme Landry.

Cette nouvelle fait suite à l’annonce du ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, quant à l’ajout de 442 médecins de famille dans l’ensemble des régions du Québec.

Rappelons que chaque année, les régions se voient octroyer par le ministère un nombre de postes en médecine de famille afin de répartir géographiquement et équitablement les effectifs médicaux pour toutes les régions du Québec. Cette répartition est réalisée en fonction de l’écart observé entre les besoins et les ressources de chaque région.