La population satisfaite des activités sportives, culturelles et communautaires

La Ville de Blainville a rendu disponibles les résultats d’une enquête réalisée auprès de 630 adultes blainvillois du 10 mai au 1er juin 2021. Les gens avaient été invités à y répondre en ligne.

Ce sondage, réalisé par la firme Aramis, vise à mesurer le degré et le profil de participation aux activités sportives, culturelles et communautaires offertes à Blainville ainsi que le degré de satisfaction à ces mêmes activités. Enfin, il permet d’identifier diverses idées pour les améliorer.

Il ressort notamment de ce sondage que les personnes répondantes sont très satisfaites de l’offre de services de la Ville.

« Tant pour les sports, les activités culturelles que pour les activités communautaires, l’indice de satisfaction oscille entre 82% et 93%, ce qui démontre que notre offre globale répond aux besoins actuels de la population. Par ailleurs, cette enquête révèle aussi que les usagers pratiquent aussi beaucoup d’activités libres hors du cadre associatif, mais qui nécessitent l’utilisation de nos infrastructures », commente la mairesse Liza Poulin.

Un degré de satisfaction élevé

Au chapitre des activités sportives, 85 % des répondantes et répondants expriment leur satisfaction. L’ambiance, la proximité des activités, l’organisation, la qualité des intervenants et l’accessibilité aux installations sont les éléments qui recueillent le plus de satisfaction.

Les types d’activités sportives préférées des Blainvilloises et Blainvillois sont très variés : le jogging, la course à pied, la marche, le plein air, le cyclisme, le patinage libre, le tennis, le badminton, etc.

« On le voit partout dans nos parcs, nos espaces naturels, sur nos pistes cyclables et le long des rues : les gens font de l’exercice par eux-mêmes et nous devons en tenir compte dans notre offre globale et dans la planification de nos travaux d’immobilisations. On apprend cependant dans l’enquête que les parents privilégient les sports associatifs pour leurs enfants. », souligne la conseillère déléguée à la vie associative, Marie-Claude Perron.

Par ailleurs, les personnes répondantes au sondage sont satisfaites des activités culturelles dans une proportion de 93 %. Si les activités libres de la fin de semaine et sans inscription sont populaires à 47 %, les activités encadrées du week-end qui nécessitent une inscription reçoivent également un bon appui à 41 %.

Enfin, les activités communautaires suscitent la satisfaction de 82 % des personnes répondantes qui pratiquent surtout des activités d’entraide et de bénévolat.

Des améliorations possibles

Le sondage vise également à identifier des options pour améliorer l’offre de services.

Ainsi, les répondantes et répondants souhaitent davantage de cours (41 %), de conférences (38 %) ou d’activités culturelles en ligne (38 %).

De la même façon, 70 % des personnes répondantes sont prêtes à payer des taxes ou des frais supplémentaires pour améliorer la qualité des installations sportives, culturelles et communautaires ou pour bénéficier de nouvelles infrastructures intérieures accessibles douze mois par année dans une proportion de 82 %.

« Le message est clair : il y a une ouverture à ce que notre administration investisse, au cours des prochaines années, pour des installations intérieures qui profiteront à la population et à nos associations pendant toute l’année. C’est pourquoi on s’engage à réaliser une étude de faisabilité pour mesurer la viabilité d’une surface de jeu intérieure et multisport. Envisager un projet d’une telle ampleur commande assurément qu’on analyse rigoureusement les besoins, l’état des infrastructures actuelles ainsi que les coûts, et qu’on les présente aux contribuables en toute transparence », explique la conseillère déléguée à la vie associative, Marie-Claude Collin.

Dans la même foulée, l’administration de la mairesse Liza Poulin évaluera les différentes possibilités qui permettront aux Blainvilloises et Blainvillois de profiter de patinoires extérieures qui résisteront aux intempéries.

Bonifier les services aux aînés

Par ailleurs, l’enquête a mesuré le degré d’intérêt pour bonifier des services notamment offerts aux personnes aînées tels que les programmes de prévention (100 %), les activités dans les milieux de vie (100 %), la facilitation des déplacements sur le territoire (97 %), les activités intergénérationnelles (91 %) et l’accès aux espaces publics (88 %).

« Ce que nous comprenons des résultats de ce sondage, c’est que la population s’estime très satisfaite de l’offre actuelle, mais qu’elle est prête à ce que leur ville investisse davantage pour améliorer les infrastructures sportives, culturelles et communautaires et certains services destinés aux aînés. Au cours des prochaines semaines, nous rencontrerons nos associations pour échanger sur leur état de situation et leur vision pour l’avenir. Des actions découleront certainement du sondage et de nos discussions. Cela fait partie de notre mandat d’améliorer notre qualité de vie à Blainville et nous avons l’intention de livrer la marchandise », conclut la mairesse Liza Poulin.