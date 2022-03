L’Office d’habitation Thérèse-De Blainville à la recherche de logements

Le Service de police de la Ville de Repentigny (SPVR) a reçu la confirmation, en février dernier, de la réception d’une subvention annuelle du ministère de la Sécurité publique à hauteur de 145 000 $ pour un projet pilote en matière de violence conjugale pouvant aller jusqu’à cinq ans. Bien qu’on en parle davantage, la violence conjugale demeure extrêmement difficile à percevoir. Les objectifs du projet sont de diminuer les cas de violences conjugales sur le territoire de Repentigny et de déceler les victimes potentielles le plus rapidement possible.