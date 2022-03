Plus de 14 000 arbustes plantés pour revégétaliser les bandes riveraines en Montérégie

La Fédération de l’UPA Montérégie est fière d’avoir contribué à l’amélioration de l’eau grâce à la mise sur pied du projet « Opération eau douce dans les cours d’eau agricoles de la Montérégie » réalisé en partenariat avec les productrices et producteurs agricoles et trois MRC de la Montérégie.

La fédération a bénéficié d’un financement de plus de 80 000 $ sur 2 ans (2020-2022) d’Environnement et Changement climatique Canada pour la concrétisation de ce projet. L’objectif visait à végétaliser les bandes riveraines en milieu agricole après des travaux d’entretien des cours d’eau réalisés par trois MRC. La végétalisation des bandes riveraines aide à réduire le transport de pesticides, des engrais et de sédiments vers les cours d’eau.

« Je suis fier de constater les impacts positifs du projet Opération eau douce dans les cours d’eau agricoles de la Montérégie sur la qualité de nos cours d’eau. Je tiens à souligner l’implication des MRC participantes et me réjouit de voir l’enthousiasme des productrices et producteurs. Les bienfaits environnementaux continueront de se faire ressentir encore sur plusieurs années. » souligne Jérémie Letellier, président de la Fédération de l’UPA de la Montérégie.

Les principaux résultats du projet :

10 fermes participantes.

3 MRC impliquées : Vallée-du-Richelieu, Haut-Richelieu et Pierre De-Saurel.

6 cours d’eau restaurés (plus de 4 hectares d’habitats) : le cours d’eau Ste-Cécile Arthur, le ruisseau des Prairies, la Décharge des Prairies et la Branche 6 de la Troisième rivière Pot au Beurre (MRC Pierre-De Saurel) ; le ruisseau Rouillé (MRC Haut-Richelieu), et la Branche 3 du cours d’eau Petite Décharge Noire (MRC Vallée-du-Richelieu).

La plantation de plus de 14 000 arbustes indigènes sur 7 km de berge ou sur le replat du talus.

Près de 5 km de bandes riveraines élargies de type herbacé en faveur des pollinisateurs (près de 3 hectares).

Une journée de transfert de connaissance et visite à la ferme des aménagements.

La réalisation d’un dépliant destiné à orienter les producteurs et productrices agricoles sur les pratiques durables à adopter à la suite d’un entretien de cours d’eau par les MRC.

« Grâce à Opération eau douce dans les cours d’eau agricoles de la Montérégie, les travaux d’entretien réalisés dans quatre cours d’eau sur notre territoire ont pu être bonifiés. En effet, ce projet a permis l’aménagement de bandes arbustives sur plusieurs kilomètres qui assureront la pérennité de nos travaux. Ce genre d’initiative, à laquelle les partenaires du milieu et les producteurs adhèrent avec enthousiasme, est une excellente vitrine en termes d’innovation. » mentionne Sylvain Dupuis, préfet de la MRC de Pierre-De Saurel.