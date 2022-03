Une formation sur les poules en milieu urbain

La mairesse Julie Boivin, les conseillères et conseillers municipaux, ainsi que l’équipe administrative ont invité les citoyennes et citoyens à un événement officiel pour le dévoilement de la Politique Municipalité amie des aînés et de la famille (MADA-F). En présence du représentant du bureau de la députée de Les Plaines et ministre déléguée à l’Économie, Mme Lucie Lecours, du député de Mirabel, Jean-Denis Garon et du préfet de la MRC Thérèse-De-Blainville, monsieur Éric Westram, les invités ont pu profiter de ce 5 à 7 festif et interactif pour découvrir la politique qui a été adoptée officiellement en janvier dernier.