Début des opérations chez Lait Charbonneau

Le bon goût d’antan du lait pur de la ferme sera de retour dans la région avec l’ouverture de Lait Charbonneau.

En effet, c’est à compter du samedi 26 mars qu’ouvrira au public le Bar laitier fermier situé au 192 de la 1 ère Avenue à Sainte-Anne-des-Plaines, voisin de la piste cyclable La Seigneurie des Plaines.

La fabrication des produits est sous la responsabilité de Jocelyne Prud’homme, conjointe de Luc Charbonneau tandis que le comptoir de vente a été confié à Marie-Andrée Raiche, conjointe de Mathieu.

Pour l’heure, l’entreprise vous offrira le lait entier avec un minimum de 4 % de matière grasse dans des bouteilles de verre qui seront consignées. Tous les produits seront pasteurisés, mais non homogénéisés, c’est-à-dire que la crème montera naturellement à la surface du lait comme dans le temps, lui donnant ce goût si riche dont seuls les producteurs laitiers bénéficient actuellement.

Cette nouvelle activité commerciale s’ajoute aux autres de Ferme Vachalê S.E.N.C., propriété de Luc, Julie et Mathieu Charbonneau, laquelle compte un troupeau de quelque 180 vaches en production et son élevage pour un total de plus de 300 têtes. S’ajoute également la culture de plus de 400 hectares de terre en concept de semis direct, écologique et en respect de l’environnement.