Pour une deuxième année consécutive, le Buffet accès emploi est finaliste au plus prestigieux concours d’affaires du Québec

C’est avec une immense fierté que le Buffet Accès Emploi (BAE) annonce, encore cette année, sa nomination en tant que finaliste au concours Les Mercuriades 2022. Après avoir été finaliste en 2021 dans la catégorie Stratégie d’Affaires à succès, c’est cette fois-ci dans la catégorie CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET RÉGIONAL que la BAE tentera de remporter les honneurs.

Décernée par la Fédération des chambres de commerce du Québec, en partenariat avec Énergir, cette nomination témoigne de la contribution significative que le BAE apporte au développement économique de la région de Lanaudière. Mentionnons que pour s’inscrire dans cette catégorie, l’entreprise doit avoir été lauréate d’un prix d’excellence attribué par une chambre de commerce dont elle est membre.

Donc, c’est suite à sa nomination lors du Gala Vision 2021 (organisé par la Chambre de commerce et d’industrie Les Moulins), dans la catégorie Entreprise de services (16 employés et plus), que le BAE a pu s’inscrire dans cette catégorie.

« Notre ambition, jumelée à des objectifs réalistes, est selon moi notre plus grande force. N’oublions pas de souligner que nous sommes une entreprise d’économie sociale faisant partie de solutions innovatrices en s’inscrivant dans un autre modèle économique où les êtres humains sont au cœur de l’action. Nous sommes fiers d’être reconnus via le concours Les Mercuriades pour notre contribution au développement économique de notre belle et grande région. », commente Mme Darllie Pierre-Louis, directrice générale du Buffet Accès Emploi.

Le jury du concours a pu apprécier la contribution qu’apporte le BAE dans l’atteinte de certaines priorités régionales (établies par la Table des préfets de Lanaudière - 2021).

En voici les grandes lignes.

Priorité régionale : Développer des services de proximité, accessibles, équitables et adaptés à la diversité des besoins en favorisant l’inclusion des citoyens en situation de vulnérabilité.

L’an dernier, l’entreprise a maintenu à plus de 53 % le nombre de ses participants provenant d’une situation de vulnérabilité (aide sociale). La moyenne de ses cinq dernières années est de 49 %, ce qui permet au BAE d’être un acteur très important en termes de services de proximité offerts aux citoyens en situation de vulnérabilité.

Priorité régionale : Favoriser l’intégration au marché du travail et le maintien en emploi de qualité, notamment en assurant l’adéquation entre les besoins du marché, l’offre de formation et le potentiel des citoyens.

Conjointement à son ambition de développer davantage ses marchés, le BAE s’est assuré de garder un bon taux de placement de ses participants (avec une moyenne de 94,6 % ces cinq dernières années), et d’ainsi contribuer à leur intégration sur le marché du travail. Pour l’entreprise, cette réussite est en lien direct avec sa mission première, soit l’insertion socioprofessionnelle.

Priorité régionale : Maximiser l’accès à des aliments sains et abordables en misant sur la complémentarité des actions et en prenant en compte les composantes d’un système alimentaire durable lanaudois.

Non seulement l’entreprise a réussi à mettre en place un système de transformation alimentaire efficace afin de contribuer à la sécurité alimentaire lanaudoise, mais elle ne cesse d’augmenter sa productivité dans ce créneau. Effectivement, l’entreprise enregistre un taux de croissance de 517 % dans ce secteur. Juste dans la dernière année, le BAE compte près de 15 tonnes de transformation alimentaire, ce qui équivaut au poids d’un grand cachalot !

En terminant, le BAE tient à partager cette marque de reconnaissante avec tous ses clients, ses partenaires, ses collaborateurs et, sans oublier, Services Québec qui est leur principal bailleur de fonds depuis le tout début. Aussi, l’entreprise remercie l’ensemble de ses apprentis cuisiniers, ses employés et les membres de son Conseil d’administration.

Le dévoilement des lauréats se tiendra le lundi 2 mai prochain, en soirée, au Palais des Congrès de Montréal.