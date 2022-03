Appel aux candidatures pour les bourses de soutien aux artistes et athlètes de Sainte-Thérèse

Dans le cadre des Politiques de soutien à l’artiste et de soutien à l’athlète, la Ville de Sainte-Thérèse remettra, à nouveau cette année, des bourses pour encourager la relève artistique et sportive.



Les Thérésiennes et les Thérésiens, âgés de 12 à 40 ans, exerçant un sport ou une discipline artistique, sont invités à soumettre leur candidature avant le 1er juin prochain.



Des bourses d’une valeur de 200 $ à 600 $ seront remises aux candidats sélectionnés en fonction notamment de leur niveau de pratique.



« La Ville de Sainte-Thérèse est fière de reconnaître les efforts et la persévérance d’artistes et d’athlètes de chez nous. Plusieurs ayant été privés de leur passion pendant la pandémie, nous croyons qu’il est important plus que jamais de les soutenir », mentionne le maire de Sainte-Thérèse, Christian Charron.

« Si vous connaissez un artiste ou un athlète remarquable dans votre entourage, incitez-le à nous envoyer sa candidature dès maintenant! », poursuit-il.



Pour connaître les critères d’admissibilité ou pour remplir le formulaire de demande, visiter le site Web de la ville en suivant le chemin d'accès : sainte-therese.ca > Ville > Administration municipale > Politiques et plans d’action > Politique de soutien à l’artiste/Politique de soutien à l’athlète.

Pour plus d'informations joindre le Service de la culture et des loisirs au 450 434-1440, poste 2301.