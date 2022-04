20e édition de la Grande Collecte pour combattre la faim de Moisson Laurentides

Moisson Laurentides annonce, après plus de deux années de pause, le retour de la collecte sur rue et chez les marchands de La Grande Collecte pour combattre la faim, prévue les 29 et 30 avril prochains.

L'année 2022 marque la 20e édition de la Grande collecte pour combattre la faim.

Dans un contexte pandémique qui tarde à se résorber, où les hausses combinées des taux d’intérêt, du coût de l’énergie et des denrées ajoutent une pression supplémentaire sur les personnes et ménages fragilisés, l’aide de la population et des organisations du territoire est plus que jamais déterminante.

Parce que l’insécurité alimentaire frappe 365 jours par année, les 29 et 30 avril, chacun à l'occasion de donner ce qu'il peut.

Le 29 avril, de 13 h à 19 h, les différents dons en argent et en denrées non périssables pourront être déposés chez les 20 marchands participants.

Le 30 avril, de 9 h à 16 h, les différents dons en argent et en denrées non périssables peuvent être déposés chez les 20 marchands participants, ainsi que sur l'un des 12 points de collectes extérieurs.



Voici la liste des types de denrées non périssables recherchés :

• Viandes et substituts, tels que les poissons et fruits de mer en conserve, les légumineuses sèches ou en conserve, le beurre d’arachides et de noix.

• Produits céréaliers, tels que les pâtes alimentaires, les sauces pour pâtes, les craquelins, les céréales à déjeuner, les flocons d’avoine, le riz, l'orge, le couscous et la farine.

• Fruits et légume, tels que les fruits et légumes en conserve, les fruits en compotes ou séchés, la soupe en conserve, et les jus de fruits et légumes.

• Produits d’hygiène personnelle, tels que les produits pour bébé, le shampoing, le savon, ;e papier hygiénique, les brosses à dents, le savon à lessive, et le savon à vaisselle.



Seul ou en équipe / La campagne virtuelle

Nous avons eu une pensée particulière pour les organisations et leurs équipes. C’est pourquoi nous avons pris la décision de conserver la possibilité de participer à la Grande Collecte de manière virtuelle. Se déroulant entièrement en ligne, la campagne virtuelle est une manière simple et rapide qui permet aux équipes de se réunir pour former des groupes de collecte.

La campagne virtuelle sera lancée le 11 avril prochain et durera jusqu’au 6 mai.

« Nous sommes conscients que le contexte socio-économique actuel crée une pression supplémentaire ressentie par l’ensemble de la population et de la communauté d’affaires des Laurentides. Imaginez maintenant ce que cette pression représente pour les populations déjà fragilisées. Si vous le pouvez, donnez », a exprimé Annie Bélanger, directrice générale de Moisson Laurentides.

« La période du printemps correspond à l’un des moments où les niveaux de denrées disponibles sont les plus bas. Une pénurie d’aliments qui touche la majorité des banques alimentaires », a mentionné Eve Massicotte, coordonnatrice aux événements de Moisson Laurentides.

Moisson Laurentides remercie tous les marchands participants, bénévoles, organismes communautaires, médias et partenaires du territoire, qui rendent cet événement possible.

Rappelons que pour chaque dollar reçu, Moisson Laurentides redonne l’équivalent de 16 $ en denrées. 4,5 millions de kilogrammes de denrées sont distribués chaque an­née, soit l’équivalent de plus de 40 millions de dollars en valeur marchande. En soutenant Moisson Laurentides, vous permettez à 112 organismes de nourrir 18 716 personnes, dont le tiers sont des enfants, chaque mois.

Étaient présents sur la photo Annie Blanchard, présidente du conseil d’administration de Moisson Laurentides, Alexandre Gobeil, directeur de niveau, Eve Massicotte, coordonnatrice aux événements de l'Académie Ste-Thérèse, ainsi que Annie Bélanger, directrice générale de Moisson Laurentides.