Le Défi têtes rasées Leucan 2022 des Laurentides est lancé

Leucan Laurentides-Lanaudière est fière d’annoncer le lancement de l’édition 2022 du Défi têtes raséesMD Leucan, présenté par Proxim qui aura lieu au Parc du Domaine Vert à Mirabel, le dimanche 15 mai 2022 de 10 h à 12 h.

Le Défi est un mouvement de solidarité unique et porteur d’espoir pour les enfants atteints de cancer qui perdent leurs cheveux lors des traitements de chimiothérapie.

Un porte-parole inspirant

En 2017, après une semaine de vacances chez ses grands-parents, Étienne est revenu chez lui le ventre gonflé. Appel au 811, visite à l’hôpital qui s’est prolongée pendant la nuit, transfert au CHU Sainte-Justine et finalement, la terrible annonce du diagnostic. Étienne était atteint d’un lymphome de Burkitt. La vie de sa famille venait d’être complètement chamboulée.

« Je me souviens que j’ai dit au médecin : “Je sais que vous voulez le sauver, mais lui c’est l’amour de ma vie et il FAUT le sauver.” J’étais dans un puits sans fond et je n’arrivais pas à m’accrocher. Je ne pouvais même pas aider mon propre enfant. J’étais impuissante. », se rappelle Mélissa, la maman d’Étienne.

Ayant lui-même perdu ses cheveux lors des traitements, c’est avec beaucoup de courage qu’Étienne a décidé de se les faire raser le 15 mai prochain.

« Aujourd’hui, je suis guéri. Après deux ans à laisser pousser mes cheveux, je les ferai raser avec mon père, afin de montrer mon soutien aux enfants atteints de cancer qui devraient être en train de jouer plutôt que de se battre contre la maladie. », mentionne Étienne.

Un président d’honneur mobilisé pour la cause

M. Jessy Turcot, directeur général de Turcot Olivier Optométristes, est le président d’honneur du Défi des Laurentides au Parc du Domaine Vert. Fier de s’engager auprès de Leucan, il relèvera lui - même le Défi pour soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille.

« Je me souviens, à un très jeune âge, de mon premier contact avec un enfant atteint de leucémie, lors d’un séjour au CHU Sainte-Justine. J’avais été profondément bouleversé de constater que la maladie pouvait s’en prendre aux enfants. Pour moi, soutenir Leucan est non seulement important, mais c’est aussi un devoir. », souligne M. Turcot.

Une grande vague de générosité et de soutien

Cette année, le Défi se déplace au Parc du Domaine Vert à Mirabel. L’événement à la fois touchant, festif et rassembleur est ouvert à toutes les personnes de sept ans et plus qui souhaitent poser un grand geste de solidarité envers les enfants atteints de cancer. Pour participer, les intéressés doivent s’inscrire au tetesrasees.com et amasser un montant minimum de 50 $ en dons pour Leucan.

L’engagement et le dévouement de la communauté des Laurentides auront un impact concret pour les familles d’enfants atteints de cancer de la région. Il est aussi possible de participer en organisant un Défi privé, en solo ou en groupe.

Les institutions scolaires et les entreprises peuvent également organiser leur propre Défi, tout en respectant les normes sanitaires en lien avec la COVID-19.

Leucan tient à souligner la générosité de Proxim, présentateur de l’événement pour une 7e année, de Mia, qui a créé pour une 8e année les boucles d’oreilles de l’Espoir, un bijou vendu au profit de Leucan, et de l’humoriste Dominic Paquet, porte-parole provincial du Défi têtes rasées Leucan.

Pour obtenir plus d’information sur le Défi têtes rasées Leucan et pour s’inscrire, la population est invitée à visiter le site Web de l’événement : tetesrasees.com.