Les bénévoles célébrés par les députés des Basses-Laurentides

Les députés des Basses-Laurentides, Luc Desilets de Rivière-des-Mille-Îles, Louise Chabot de Thérèse-De Blainville et Jean-Denis Garon de Mirabel sont heureux de se réunir à nouveau pour célébrer les bénévoles au sein de leurs trois circonscriptions dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole qui aura lieu du 24 au 30 avril prochains.

« L’an dernier, cet événement de reconnaissance a rencontré un véritable succès et je suis content de reconduire le projet avec mes collègues. Je trouve important de célébrer et de souligner l’apport des bénévoles à notre communauté. Leur impact est indéniable et ils permettent à plusieurs organismes qui viennent en aide aux plus vulnérables d’offrir leurs services. Il s’agit d’une belle occasion de les remercier pour leur précieuse contribution. », a déclaré Luc Desilets.

« Les bénévoles présents dans les organismes communautaires au cours de la dernière année ont accompli leurs tâches dans des conditions particulières en raison de la pandémie. Leur présence est nécessaire au bon fonctionnement des OBNL et grâce à eux, de nombreuses personnes ont continué à recevoir des services qui leur sont essentiels. Nous tenions à souligner leur travail, leur implication et leur générosité et à les remercier pour tout ce qu’ils font pour la communauté. », a ajouté Louise Chabot.

L’an passé, ce projet a suscité beaucoup d’intérêts auprès des organismes et de leurs bénévoles puisque ce sont près de 500 inscriptions qui ont été récoltées.

Encore une fois cette année, la reconnaissance se traduira par la remise de produits locaux sous la forme de boîtes cadeaux. Elles seront offertes dans le cadre d’un tirage qui aura lieu dans chacune des circonscriptions parmi les bénévoles qui se seront inscrits via un formulaire disponible en ligne.

Actuellement, les inscriptions vont bon train et tous les détails peuvent être consultés en visitant la page Facebook de votre député(e) avant la date limite du 24 avril à 17 h. Le tirage aura lieu le 28 avril dans chacun des bureaux de circonscription et les gagnants seront annoncés sur les réseaux sociaux des députés.

« Au nom des citoyens des Basses-Laurentides, je remercie nos chers bénévoles qui donnent tout leur sens à l’expression "don de soi”. Tandis qu'ils œuvrent souvent loin des projecteurs, on ne saurait sous-estimer le bien qu'ils apportent à la Communauté. », a conclu Jean-Denis Garon.