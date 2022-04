Dons de sang : les annulations de rendez-vous ont doublé, déplore Héma-Québec

Les députés des Basses-Laurentides, Luc Desilets de Rivière-des-Mille-Îles, Louise Chabot de Thérèse-De Blainville et Jean-Denis Garon de Mirabel sont heureux de se réunir à nouveau pour célébrer les bénévoles au sein de leurs trois circonscriptions dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole qui aura lieu du 24 au 30 avril prochains. « L’an dernier, cet événement de reconnaissance a rencontré un véritable succès et je suis content de reconduire le projet avec mes collègues. Je trouve important de célébrer et de souligner l’apport des bénévoles à notre communauté. Leur impact est indéniable et ils permettent à plusieurs organismes qui viennent en aide aux plus vulnérables d’offrir leurs services. Il s’agit d’une belle occasion de les remercier pour leur précieuse contribution. », a déclaré Luc Desilets.