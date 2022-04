Marché aux puces des Scouts de Blainville

La Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal et la Fondation de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), en collaboration avec IGA, lancent la 38e édition de la collecte Les fonds du cœur. Anciennement appelée Un 2 $ qui va droit au cœur, cette campagne d’envergure, qui se tiendra dans près de 300 IGA participants, a pour but d’amasser des fonds pour la prévention des maladies cardiovasculaires. Dès aujourd’hui et jusqu’au 27 avril prochain, les clients sont invités à prendre part à la collecte de fonds en effectuant un don de 2 $ à la caisse du IGA près de chez eux. En échange de leur appui, ils recevront symboliquement une pomme Superfresh Growers.