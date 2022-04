Coup d’envoi du nettoyage printanier à Joliette

Les Thérésiennes et les Thérésiens ont sans doute remarqué que la Ville a entrepris son grand ménage du printemps. Cette opération menée par le Service des travaux publics, parcs et bâtiments permet de retrouver un environnement propre, agréable et sécuritaire afin de profiter de la belle saison au maximum ! Les équipes effectuent entre autres le balayage des rues, des terre-pleins et des pistes cyclables, ainsi que le nettoyage du Village. Les balayeuses mécaniques retirent les roches et les débris qui se sont accumulés au sol durant l’hiver. Cette manœuvre peut être répétée à plusieurs reprises en vue d’obtenir la propreté recherchée.