Des changements à l'horaire d'arrosage des pelouses

À compter du 1 er mai, la politique d’arrosage sera de nouveau en vigueur à Mascouche, et cette année, un nouvel horaire sera effectif pour l’arrosage des pelouses. Les citoyens sont invités à prendre part à la conservation de l’eau potable notamment en vérifiant l’horaire avant d’arroser.

Changements pour l’arrosage des pelouses

Les plages horaires pour l’arrosage des pelouses ont été modifiées dans le but d’amoindrir les pointes de consommation et surtout, de garantir un service de distribution en eau potable de qualité et sécuritaire pour l’ensemble des citoyens.

« L’eau distribuée entre 18 h et 22 h équivaut à 40 % de celle distribuée quotidiennement. Pour contrer cette problématique et assurer la distribution de l’eau nécessaire à toute la population, nous devons mettre des mesures en place et j’invite les Mascouchois à respecter les nouveaux horaires en vue de permettre une distribution adéquate pour toute la population. », mentionne le maire Guillaume Tremblay.

Les citoyens de Mascouche disposeront désormais d’une période d’arrosage en soirée et d’une au matin plutôt que deux périodes en soirée comme c’était le cas par le passé.

Les horaires par code postal sont disponibles en suivant ce lien. Les citoyens y trouveront également les horaires pour l’arrosage des plantes et le lavage des véhicules et bacs roulants.

Les gestes quotidiens de tout un chacun pour réduire la consommation de l’eau potable contribuent au maintien des niveaux d’eau dans la rivière des Mille-Îles, où elle est puisée. Ces mêmes gestes contribuent également à la santé financière de la Ville puisque le traitement de l’eau potable et l’épuration des eaux usées génèrent des coûts financiers et environnementaux importants qui sont payés par l’ensemble des citoyens.

Le respect de la règlementation : une responsabilité partagée

Les citoyens qui seront témoins d’une situation où un voisin ne respecte pas la règlementation pourront remplir le formulaire en ligne pour dénoncer la situation. L’adresse du domicile du citoyen fautif devra être fournie. Ce faisant, la Ville souhaite miser sur le fait que la protection de l’eau est une responsabilité commune.

Enregistrez votre système de gicleurs

Les citoyens dont la propriété possède un système d’arrosage automatique (gicleurs) doivent l’enregistrer en ligne pour l’utiliser les jours où l’arrosage est permis dans leur secteur, entre 4 h et 5 h 30. À noter qu’ils ne pourront toutefois plus arroser aux heures habituellement permises.

Écopatrouille

Encore cette année, le respect de la politique sera assuré par des patrouilleurs mandatés par la Ville de Mascouche. Ils disposeront de l’autorisation nécessaire pour octroyer des constats d’infraction s’ils sont témoins d’une entrave au règlement. L’amende minimale est de 100 $.

Plus d'informations complémentaires sont disponibles sur ce site.