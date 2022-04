Sabrina Vit Beaubien reçoit le Prix reconnaissance de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec

Infirmière auxiliaire chef d’équipe coordonnant le centre de prélèvements du centre intégré multiservice de santé et de services sociaux Thérèse-De Blainville, Sabrina Vit Beaubien a reçu le Prix reconnaissance de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec (OIIAQ) pour souligner son leadership, son engagement et sa détermination.

Faisant partie des trois prix remis dans le cadre des activités entourant la Journée des infirmières et infirmiers auxiliaires du 5 mai, aux côtés du Prix reconnaissance en enseignement et du Prix relève, cet honneur vise à reconnaitre les membres qui, par leur travail, font rayonner la profession.

« Nous sommes très fiers de remettre, à nouveau cette année, des prix reconnaissance afin de souligner les efforts et le travail exceptionnel de membres qui se surpassent tous les jours, particulièrement depuis le début de la pandémie. L’Ordre trouve très important de mettre de l’avant le dévouement et l’engagement dont ils font preuve au quotidien. », explique la présidente de l’Ordre, Carole Grant.

Une passion et une détermination sans limites

Le comité de sélection de l’Ordre a été impressionné par le leadership et l’engagement de Sabrina qui l’ont amené à jouer un rôle clé d’infirmière auxiliaire en chef d’équipe. Dans son milieu de travail, Mme Vit Beaubien se distingue par son sens de l’initiative et sa débrouillardise.

Elle se fait un point d’honneur d’optimiser et d’implanter de nouveaux systèmes, de réfléchir à donner des soins de manière plus efficace, tout en restant auprès des patients.

Bien entendu, la pandémie a bousculé les façons de faire dans tous les secteurs, y compris au centre de prélèvements coordonné par l’infirmière auxiliaire. Elle a dû mettre en place différents processus pour s’adapter aux consignes sanitaires et revoir le fonctionnement du centre, tout en tenant compte des besoins et des idées de l’ensemble de l’équipe.

Très fière d’exercer sa profession, Sabrina Vit Beaubien n’hésite pas à exploiter pleinement toutes les possibilités prévues à son champ d’exercices et inspire ses collègues à faire de même.

« Mon poste prouve qu’une infirmière auxiliaire peut faire bien plus que ce que l’on pense. Pour coordonner un centre de prélèvements dans le réseau public, ça prenait une gestionnaire qui a de la vision et qui est prête à sortir du cadre habituel pour restructurer. C’est tellement stimulant de pouvoir apporter plus. », lance-t-elle.

Par son leadership indéniable, Sabrina Vit Beaubien s’inscrit comme une véritable ambassadrice de la profession et pave le chemin pour les prochaines générations d’infirmières auxiliaires.

À propos de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec

L’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec compte plus de 29 000 membres, ce qui en fait le deuxième ordre professionnel en importance en santé. Il a pour mandat d’assurer la protection du public en exerçant une surveillance de l’exercice de la profession par le biais des divers mécanismes prévus par le Code des professions et ses règlements. L’Ordre a aussi pour mission de favoriser le développement professionnel de ses membres tout en visant l’excellence, et ce, afin de contribuer à l’amélioration de la qualité des soins et de la santé de la population.