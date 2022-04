Un concours d’écriture qui fait rayonner l’éducation des adultes

Le Syndicat des enseignantes et enseignants des Laurentides (SEEL-CSQ) est fier de souligner la participation et la performance des élèves du Centre de formation générale des Cimes, du Centre de services scolaire des Laurentides, au concours d’écriture Ma plus belle histoire.

Organisé par la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ), en collaboration avec la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), ce concours en est à sa dix-neuvième édition. Le parrain de l’événement est d’ailleurs le rappeur, parolier et auteur-compositeur, Manu Militari.

Le SEEL-CSQ aimerait notamment féliciter les personnes suivantes pour leur participation et leur excellent travail :

— Sarah Bergeron Nobert, 2e cycle, Chantal Jutras, CFG des Cimes.

— Fausta Colalillo-Lalonde, 2e cycle, Chantal Prudhomme, CFG des Cimes.

— Étienne Couture-Lavoie, 2e cycle, Nathalie Marcoux, CFG des Cimes.

— Sheccid Curiel, 2e cycle, Nathalie Marcoux, CFG des Cimes.

— Valérie Dubé, 2e cycle, Nathalie Marcoux, CFG des Cimes.

— Laurie Dubuc Tremblay, 2e cycle, Nathalie Marcoux, CFG des Cimes.

— Patricia Forget, 2e cycle, Nathalie Marcoux, CFG des Cimes.

— Sophie Forget-Bergeron, 2e cycle, Nathalie Marcoux, CFG des Cimes.

— Laurie Gougeon, 2e cycle, Nathalie Marcoux, CFG des Cimes.

— Martin Pelletier, 2e cycle, Nathalie Marcoux, CFG des Cimes.

D’ailleurs, afin de souligner les efforts et le talent incroyable de ces élèves, le SEEL-CSQ a décidé de publier un recueil local de tous les textes reçus et de les offrir aux participantes et participants du CFG des Cimes.

« Le parcours des élèves à l’éducation des adultes n’a rien de typique, mais leur capacité à se dépasser n’en est pas moindre pour autant ! Chaque année, le concours Ma plus belle histoire met en lumière le talent exceptionnel et la persévérance des élèves de la formation des adultes, ainsi que le dévouement des enseignantes et enseignants qui les aident à développer leur plein potentiel. Félicitations aux participants ! », a déclaré Annie Domingue, présidente du SEEL-CSQ.

Les membres du SEEL-CSQ ont fait parvenir cette année 10 textes au concours. À l’échelle du Québec, ce sont quelque 400 textes qui ont été reçus, et 50 d’entre eux ont été choisis pour faire partie d’un recueil. On peut consulter le recueil en visitant le site Web de la FSE.

Une activité de reconnaissance a eu lieu le 12 avril afin de célébrer le travail des enseignantes et enseignants et de leurs élèves.

Profil du SEEL-CSQ

Le SEEL-CSQ représente les quelque 1 000 membres du Centre de services scolaire des Laurentides. Il compte parmi ses membres du personnel enseignant de tous les secteurs : préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes. Il est affilié à la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ) et à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).