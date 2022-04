Le SANA de Shawinigan lance la programmation estivale de son camp de jour en leadership interculturel

Enthousiaste face au succès de sa première édition en mars dernier, le Service d’accueil des nouveaux arrivants (SANA) de Shawinigan annonce la tenue de l’édition estivale de son camp de jour en leadership interculturel qui s’adressera aux jeunes shawiniganais âgés de 10 à 14 ans.

Lors de ces semaines de camp se déroulant au centre-ville de Shawinigan, les jeunes de la collectivité seront invités à vivre différentes activités immersives et à aller à la rencontre de gens issus de cultures différentes de la leur afin d’en apprendre davantage sur leurs réalités et leurs défis.

La programmation estivale proposera entre autres des ateliers d’art du cirque et d’art urbain, des dîners - découvertes et des activités de plein air.

Rappelons que l’objectif de ce projet est de former de jeunes ambassadeurs locaux aux enjeux du mieux vivre-ensemble et du dialogue interculturel. Cette expérience leur permettra d’acquérir les connaissances et les compétences afin d’agir concrètement dans leurs milieux et de promouvoir une société plus inclusive, solidaire et pacifique.

Les jeunes intéressés à s’inscrire sont invités à consulter la programmation complète et à remplir le formulaire d’intérêt sur le site internet de l’organisme avant le 1er juin.

Les places étant limitées, une sélection selon la motivation des participants pourrait être effectuée. Le coût pour une semaine est de 100 $/participant.

À propos du SANA de Shawinigan

Le Service d’accueil des nouveaux arrivants (SANA) de Shawinigan est un organisme sans but lucratif ayant une mission d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants, de sensibilisation à la diversité culturelle et de promotion de la ville de Shawinigan.