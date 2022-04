Avis de garde provisoire

GARDE PROVISOIRE

PRENEZ AVIS QUE Me Mélanie Fleurant (F0423), notaire à Blainville, est en possession des greffes et des dossiers de: Joëlle Lupien (L2194) autrefois notaire, Danielle Blanchard (B0808) autrefois notaire, Raymond Paquette (P0051) autrefois notaire, les minutes 419 à 602 d’Israël Gélinas (G1567) et les minutes 3543 à 4161 de Marie-Ève Lafontaine (L2226) tel qu'il appert d’une ordonnance de garde provisoire émise par Me Hélène Potvin, Présidente de la Chambre des notaires du Québec en date du 25 avril 2022.

Nom de l'étude: Blanchard Lupien, notaires

Adresse: 1126, boulevard Curé-Labelle bureau 102, à Blainville (Québec) J7C 3J4

Numéro de téléphone: 450-433-3800

Heures de bureau: 9h00 à 17h00