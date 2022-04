Plus de 33 000 $ aux entrepreneurs et étudiants Lanaudois

Présentée à l’école secondaire Pierre-de-Lestage de Berthierville le 26 avril dernier, la finale régionale du Défi OSEntreprendre Lanaudière a été particulièrement marquée par des projets innovants et créatifs, à l’image d’une communauté entrepreneuriale forte qui souhaite mordre dans la relance économique !

Dans les volets Scolaire, Création d’entreprise, Réussite Inc. et Faire affaire ensemble, pas moins de 18 projets lauréats se sont démarqués par leur sens entrepreneurial, leur créativité et leurs valeurs. Les lauréats de ces volets officiels se tournent maintenant vers l’étape ultime, soit la finale nationale du Défi OSEntreprendre qui aura lieu en juin prochain.

En ajoutant les prix spéciaux offerts grâce à la collaboration de nombreux partenaires nationaux et régionaux, plus de 33 000 $ ont été remis en bourse aux nouveaux entrepreneurs, aux entrepreneurs établis ainsi qu’aux étudiants.

Pour Mme Pascale Coutu, copropriétaire de la Courgerie et présidente d’honneur régionale de cette 24 e édition, le Défi influence positivement le parcours des participants. « Qu’il s’agisse de ma participation au moment de créer mon entreprise ou lorsque j’ai eu la chance de me retrouver parmi les finalistes de la catégorie Réussite Inc., j’ai toujours profité positivement de mes expériences au Défi OSEntreprendre, des rencontres et des réflexions qu’elles ont suscitées. »

Bilan de la 24 e édition

Malgré les contraintes liées à la gestion de la pandémie dans les écoles et chez les entrepreneurs, Lanaudière est fière d’avoir suscité 77 dépôts de projets au volet Scolaire, 51 au volet Création d’entreprise, 4 projets au volet Réussite Inc. et 21 projets au volet Faire affaire ensemble.

Un Défi qui rallie les partenaires du milieu

Si le Défi OSEntreprendre Lanaudière est devenu un incontournable pour propulser l’esprit d’entreprendre dans la région, c’est grâce à l’étroite collaboration qui perdure depuis plusieurs années entre les milieux de l’éducation et des affaires.

Rappelons que Lanaudière Économique est l’organisme responsable de la région depuis déjà 12 ans. Territoire hôte de la finale régionale cette année, la MRC de D’Autray a étroitement collaboré à la coordination de l’événement tant attendu.

Pour obtenir la description des projets lauréats ainsi que de plus amples informations sur le Défi OSEntreprendre Lanaudière, visitez www.entreprenez.qc.ca.