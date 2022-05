Les 6, 7 et 8 mai, le Festival Grande Tribu prendra un aspect familial

Le Festival Grande Tribu aura lieu les 6, 7 et 8 mai dans le Vieux-Mascouche et le Vieux-Terrebonne. Grande Tribu s’adresse maintenant à toute la famille. À travers sa programmation musicale du samedi 7 mai, sur le site de l’hôtel de ville de Mascouche, s’inscrivent des activités pour les jeunes et moins jeunes.

Un après-midi rempli d’animation pour toute la famille

Une zone ludique prendra place au cœur du site du festival, avec différents jeux en libres services comme des sentiers actifs, des ateliers de cirque, de la peinture au sol et des jeux grand format.

Ces activités, pour les petits et les grands, seront disponibles de 14 h 30 à 23 h.

Marché printanier

Célébration de la belle saison, producteurs et maraîchers seront sur place pour vendre des plantes, semis, bulbes, jardinières et même des fleurs pour la fête des mères ! Ce sera l’occasion toute indiquée pour faire l’achat de tout ce dont vous avez besoin pour votre espace jardin.

Située sur le même site que le marché public moulinois de Mascouche, cette initiative permet en quelque sorte de devancer la saison estivale et de faire le pont avec ces rendez-vous à venir.

Afin d’assouvir les fringales, et ce de 14 h 30 à 23 h, une offre agroalimentaire de prêt-à-manger sera disponible sur place.

Dodo Show

En début de soirée (18 h 30), la salle du Conseil sera le théâtre d’un dodo-show, un spectacle piano et lumières, tout en douceur, signé Mathieu Bourret. Apportez votre doudou porte-bonheur, votre peluche préférée et laissez-vous bercer par la musique et les éclairages !

Les places sont limitées, réservez votre espace familial (tapis de sol, pouvant accueillir jusqu’à six personnes) sur le site internet festivalgrandetribu.com.

Le Festival Grande Tribu, c’est l’occasion unique de faire des découvertes musicales et s’amuser en famille !

Pour la programmation complète, visitez le site web festivalgrandetribu.com.