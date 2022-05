Rosemère remet 382 000 $ aux organismes communautaires

Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole 2022, qui s’est déroulée du 24 au 30 avril dernier, la Ville de Rosemère a profité de l’occasion pour souligner l’aide financière apportée à une trentaine d’organismes sportifs, culturels et communautaires reconnus, en vertu de sa Politique de reconnaissance et de soutien à des organismes communautaires et de loisirs.

La photo officielle avec un chèque symbolique au montant de 382 000 $ a été prise devant la bibliothèque, le 28 avril dernier, en présence du maire, M. Eric Westram, de M. René Villeneuve, conseiller municipal, et de plusieurs représentants d’organismes communautaires.

« Chaque année, Rosemère se fait un devoir de soutenir financièrement les organismes reconnus sur son territoire dans divers secteurs d’activités, afin qu’ils poursuivent leur indispensable mission auprès des jeunes, des familles, des aînés et des personnes plus vulnérables de notre communauté. C’est grâce principalement à l’engagement de ces organismes et à la générosité de leurs bénévoles que notre communauté est plus solidaire et bien enracinée dans son milieu, et qu’elle est plus vivante, fière et résiliente. Je remercie de tout cœur nos organismes et leurs vaillants bénévoles, car leur apport est essentiel à notre bien-être et à l’enrichissement de notre milieu de vie. », a déclaré Eric Westram, maire de Rosemère.

Étant à la fois un acteur clé dans presque toutes les sphères d’activité humaine et un partenaire à part entière du milieu, la Ville soutient donc financièrement les organismes qu’elle reconnaît et avec lesquels elle convient d’un protocole d’entente, afin de bonifier l’offre diversifiée de services à la population.