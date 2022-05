Une première cohorte de finissants à l'école des dirigeants des Premières Nations

C’est avec grande fierté que l’École des dirigeants des Premières Nations (EDPN) a remis vendredi dernier (6 mai 2022) les certifications aux participants de la première cohorte de cette nouvelle institution d’enseignement visant à renforcer les compétences de leaders des Premières Nations en combinant les savoirs traditionnels aux meilleures pratiques en gestion contemporaine.

Les 17 participants provenant de six nations différentes se composent de Chefs, Grands Chefs et Vice-Chefs des gouvernements de Premières Nations, des présidents et vice-présidents de conseils d’administration d’organisations des Premières Nations ainsi que des leaders issus de la relève.

La prochaine cohorte, composée de conseillers et chefs élus des gouvernements des Premières Nations et de membres de conseils d’administrations d’organisations des Premières Nations, débutera le 19 mai prochain, avant le lancement dans quelques mois des programmes pour gestionnaires et pour entrepreneurs.

La création et la mise en œuvre de l’EDPN sont rendues possibles grâce à l’École des dirigeants HEC Montréal, qui agit à titre d’incubateur de la nouvelle école.

« Ce qui distingue l’EDPN d’autres types de formation, c’est l’impact direct pour les communautés, en raison de la qualité et l’apport des personnes qui y prennent part. Je tiens à féliciter chacun des participants de la première cohorte et, surtout, à les remercier pour leur engagement dans ce programme exigeant. », a déclaré Manon Jeannotte, Directrice de l’EDPN.

« Ma fierté s’ajoute à celle des personnes qui ont participé à la première formation exécutive offerte par l’EDPN. Elles ont ouvert le portage pour les personnes qui suivront leur pas. Au nom des chefs de l’APNQL, je tiens à souligner leur engagement et leur succès. Notre avenir fondé sur la pleine autonomie de nos nations est définitivement entre bonnes mains. », a déclaré Ghislain Picard, Chef de l’APNQL.

« C’est avec beaucoup de fierté que notre École et nos formateurs y collaborent. Il s’agit d’une aventure unique et porteuse autant pour les Premières Nations que pour le Québec. Je tiens à féliciter tous les finissants ainsi que tous les formateurs. », a pour sa part déclaré Serge Lafrance, Directeur de l’École des dirigeants HEC Montréal.

« La diplomation de cette première cohorte, bénéficiaire d’une formation en adéquation avec les valeurs et les besoins des leaders des Premières Nations, témoigne de l’efficacité de la collaboration qui a mené à la création de l’École des dirigeants des Premières Nations. Je suis fier de la contribution du gouvernement à ce projet précurseur et j’ai espoir que cela favorisera le développement du leadership par et pour les Autochtones et que ces leaders en inspireront d’autres qui rayonneront au-delà de leurs communautés. », a déclaré Ian Lafrenière, Ministre responsable des affaires autochtones.

À PROPOS DE L’ÉCOLE DES DIRIGEANTS DES PREMIÈRES NATIONS

Lancée officiellement le 25 novembre 2021, l’EDPN est la concrétisation de la vision de deux diplômés de l’EMBA McGill – HEC Montréal, Manon Jeannotte (Mi’gma) et Me Ken Rock (Innu).

Cette école construite avec l’École des dirigeants de HEC Montréal offre des formations universitaires qualifiantes de courte durée dans les communautés, à Montréal, dans les communautés des Premières Nations et en ligne. Unique en son genre, elle compte dans ses rangs des professeurs de HEC Montréal et des formateurs issus des Premières Nations.

À PROPOS DE L’ÉCOLE DES DIRIGEANTS HEC MONTRÉAL

Depuis plus de 65 ans, l’École des dirigeants HEC Montréal accompagne la croissance d’individus et d’organisations qui font tourner l’économie. Elle offre annuellement des formations à quelque 9000 professionnels, cadres, et dirigeants.

Membre d’UNICON, le plus important consortium international d’écoles de gestion dans le domaine de la formation des cadres et comptant 110 membres dans plus de 30 pays, l’École des dirigeants proposera l’ensemble de ses cours au nouvel édifice de HEC Montréal au centre-ville de Montréal à compter de l’automne 2022.