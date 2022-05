L’hôtel de ville de Mascouche et la salle du conseil seront restaurés

D’importants travaux débuteront très prochainement à l’hôtel de ville de Mascouche ainsi qu’à la salle du conseil en vue de restaurer ces bâtiments patrimoniaux et leur redonner leur apparence d’antan.

Les travaux, nécessaire pour assure la pérennité du bâtiment, sont évalués à plus de 4 M$ et seront en cours durant plusieurs mois. La Ville de Mascouche bénéficie d’une subvention de 1,5 M$ du ministère de la Culture et des communications dans la cadre du Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier.

Nature des travaux

Plusieurs interventions sont prévues dans le cadre de ce projet puisque l’enveloppe extérieure (toiture, fenêtres et maçonnerie) a atteint sa durée de vie utile. Les joints de maçonnerie seront d’abord refaits sur les deux bâtiments.

Des travaux seront aussi réalisés sur les deux toitures en vue notamment de les ramener en acier galvanisé et d’ainsi retrouver leur couleur argentée d’époque. Une fois les travaux achevés, les fenêtres, balcons et portes seront blancs, comme ils l’étaient autrefois.

« L’hôtel de ville et la salle du conseil sont des bâtiments importants de l’histoire mascouchoise. Nous devons en être fiers. Les travaux réalisés permettront de protéger notre patrimoine culturel et s’inscrivent également dans nos efforts pour revitaliser notre Vieux-Mascouche. », mentionne le maire Guillaume Tremblay.

Un peu d’histoire

L’hôtel de ville et la salle du conseil sont des bâtiments cités par la Ville selon la Loi sur le patrimoine culturel. Riche d’histoire, l’hôtel de ville a été construit en 1882-1883 et a acceulli pendant plus de 100 ans un établissement de charité.

Le bâtiment fait office d’hôtel de ville depuis 1978. La salle du conseil, elle, date de 1888 et avait d’abord été construite à l’aide de pierres de l’ancienne église de Mascouche.

Ravagé par un feu en 1944, mais rapidement reconstruit, le bâtiment a servi de garage municipal entre 1968 et 1976 avant de devenir la salle du conseil.