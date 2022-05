Le Cirque Éloize brille au Koweït 

Les 3es Jeux du GCC (Gulf Cooperation Council), grand événement sportif accueillant six pays du Golfe persique (Bahreïn, Oman, Arabie Saoudite, Qatar, Koweït, les Émirats arabes unis), étaient lancés dimanche au Koweït et c’est au Cirque Éloize, via sa division Éloize Entertainment, que l’on avait confié la conception de la grandiose cérémonie d’ouverture !

La compagnie montréalaise a en effet entièrement créé ce spectacle épique, voyant 70 personnes d’un peu partout dans le monde — parmi lesquelles plus d’une quarantaine de Québécois et Québécoises ! – converger vers Kuwait City pour œuvrer sur cette performance saisissante de 32 minutes.

Réunissant 22 artistes en plus de divers athlètes locaux, la cérémonie d’ouverture des GCC Games 2022 était présentée devant quelque 5000 spectateurs sur place et télédiffusée à travers le Moyen-Orient.

Moment inoubliable, ce spectacle conviait les spectateurs dans un voyage mettant en lumière la culture et les sports dans les pays du Golfe persique. Des technologies innovantes, alliées à la créativité reconnue du Cirque Éloize, ont donné vie à la cérémonie d’ouverture des jeux GCC comme jamais auparavant. « Le somptueux spectacle multimédia du Cirque Éloize […] présente le meilleur de la culture et de la créativité canadiennes », soulignait par ailleurs dans un tweet Mme Aliya Mawani, ambassadrice du Canada au Koweït.

Un grand succès, Cirque Éloize et sa division Éloize Entertainment, ont impressionné les dignitaires et les membres du Comité olympique du Koweït. « S’il y a avait une médaille d’or pour les cérémonies d’ouverture des Jeux multisports, alors le Koweït et les Jeux du Golfe le méritent sans aucun doute […] C’était court et agréable. Des événements plus importants comme les Jeux olympiques peuvent peut-être s’en inspirer. » écrit le Conseil Olympique d’Asie dans son article du 23 mai 2022 intitulé « L’unité des pays du GCC, saluée par le chef du Comité national olympique du Koweït, Sheikh Fahad, lors d’une courte et agréable cérémonie d’ouverture. »

« Dans un projet d’une telle envergure, les défis sont multiples. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec le Comité olympique du Koweït. Cela a été un travail d’équipe extraordinaire avec plus de 70 personnes venant de plusieurs pays, dont une majorité de Québécoises et Québécois qui livrent aujourd’hui cette cérémonie d’envergure après quatre reports dus à la pandémie. », exprime Jeannot Painchaud, président et chef de la création, Cirque Éloize.

Rappelons qu’en janvier 2021, en pleine pandémie, Éloize Entertainment avait également créé la cérémonie d’ouverture du Championnat mondial masculin de handball, en Égypte.