L’appel d’offres pour la construction de la nouvelle bretelle d’accès à Crabtree est lancé

Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie, M. François Bonnardel, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière et de la région du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, annoncent la publication d’un appel d’offres public pour la réalisation de travaux de construction d’une bretelle d’accès à l’intersection de la route 158 et du chemin Archambault, à Crabtree.

Prévus jusqu’à l’automne prochain, ces travaux permettront d’accroître la sécurité des usagers tout en favorisant la fluidité des déplacements sur cet important axe de la région de Lanaudière.

Les travaux de la bretelle Archambault constituent la première phase du projet de sécurisation de la route 158 annoncé le 28 mai 2021 à Joliette.

Conscient de l’importance de la route 158 pour la région et de la nécessité d’agir rapidement, le gouvernement du Québec a priorisé ce projet en lui permettant de profiter des mesures d’accélération prévues à la Loi concernant l’accélération de certains projets d’infrastructure.

« Le lancement de cet appel d’offres démontre l’influence concrète de la Loi concernant l’accélération de certains projets d’infrastructure adoptée par notre gouvernement. Grâce à celle-ci, le projet de sécurisation de la route 158 franchit une nouvelle étape et le chantier sera en activité dès cet été. La mise en œuvre de cette première phase permettra aux usagers de bénéficier rapidement d’une infrastructure de transport adaptée aux besoins du milieu. », commente François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie.

« Notre gouvernement est heureux de répondre favorablement aux demandes de la population de Lanaudière. Cette route est empruntée par plusieurs milliers de personnes qui viennent profiter des nombreuses attractions de la région de Lanaudière, notamment de son offre agrotouristique, de ses nombreux plans d’eau ainsi que de ses parcs régionaux. Je me réjouis des interventions significatives sur cet axe routier, qui permettront des déplacements encore plus fluides tout en étant sécuritaires pour les usagers de la route. », mentionne Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière et de la région du Bas-Saint-Laurent.

Le projet global de sécurisation de la route 158 est composé de quatre phases qui seront réalisées entre Saint-Alexis et Joliette.

Phase 1 : Construction d’une bretelle d’accès au chemin Archambault dans le secteur sud, à Crabtree.

- La mise en place d’une bretelle d’accès permettra d’augmenter la capacité de débit à l’intersection, en plus de correspondre aux meilleures normes en matière de sécurité routière.

Phase 2 : Élargissement de la route 158 à quatre voies, avec séparateur physique, entre Saint-Alexis et Saint-Paul.

- Le contrat pour les services professionnels a été attribué à l’automne 2021. Il comprend la réalisation de l’avant-projet, la préparation des plans et devis ainsi que les services d’accompagnement pour l’élargissement de la route 158.

Phase 3 : Réaménagement de la route 158 à quatre voies entre la route 343, à Saint-Paul, et la rue Saint-Pierre, à Joliette.

Phase 4 : Construction d’un échangeur à l’intersection des routes 158 et 343, à Saint-Paul.



- En moyenne, environ 15 000 véhicules circulent quotidiennement sur la route 158, entre Saint-Esprit et Joliette, dont 11 % de camions.