825 000 $ sont octroyés à la COOP MADAAM pour un nouveau bâtiment

Le gouvernement du Québec et Investissement Québec confirment l’octroi d’une contribution totale de 825 000 $ à la COOP MADAAM pour l’aider à acquérir un nouveau bâtiment situé à Montréal, afin d’offrir des espaces de travail et de création à des femmes artistes et artisanes.



La ministre déléguée à l’Économie, Lucie Lecours, en a fait l’annonce hier, le lundi 6 juin.

« En participant activement au développement du savoir-faire des femmes artistes et artisanes, la COOP MADAAM contribue à la croissance d’une économie d’entraide et coopérative. Nous sommes fiers de soutenir cette entreprise d’économie sociale! Elle a su cerner les besoins exprimés par la communauté en offrant cet espace de création formateur et inclusif » a-t-elle mentionné.



Une subvention de 500 000 $ est accordée à l’organisme par l’entremise du Programme d’immobilisation en entrepreneuriat collectif (PIEC), en plus d’un prêt de 325 000 $ issu des fonds propres d’Investissement Québec.



La COOP MADAAM est une coopérative fondée dans le but de réaliser des projets immobiliers de regroupement d’ateliers et d’espaces communs partagés qui répondent aux besoins des femmes artistes et artisanes. La rareté des espaces de travail et de création artistique, causée par la spéculation foncière et la hausse des loyers, est à l’origine de sa fondation.

« Notre équipe dévouée aux coopératives et aux autres entreprises d’économie sociale est très fière de soutenir la COOP MADAAM et de permettre la concrétisation d’un projet porteur pour les femmes artistes et artisanes. Investissement Québec se réjouit de contribuer à l’émergence d’idées et de projets qui favorisent une économie durable et plus juste au bénéfice de toutes nos communautés » a souligné Guy LeBlanc, président directeur général d’Investissement Québec.



Ainsi, administré par Investissement Québec, le PIEC a été reconduit dans le cadre du Plan d’action gouvernemental en économie sociale 2020-2025 . Ce programme est destiné aux entreprises d’économie sociale qui veulent acquérir, construire ou rénover un bâtiment à vocation commerciale ou industrielle pour renforcer leur offre de services.



Investissement Québec a comme rôle de stimuler l’innovation dans les entreprises, l’entrepreneuriat et les exportations ainsi que de faire croître l’investissement local et étranger dans toutes les régions du Québec. La société d’État offre aux entreprises de toutes tailles un accompagnement personnalisé, une expertise technologique et des solutions financières flexibles à toutes les étapes de leur croissance.



Photo: de gauche à droite, Martin Labonté, directeur régional de Montréal, Investissement Québec (IQ), Jean-Maxime Nadeau, directeur régional principal, coopératives et autres entreprises d’économie sociale, IQ, Madly Fuss, présidente et membre fondatrice de Coop MADAAM, Lucie Lecours, ministre déléguée à l’Économie, Luc Rabouin, maire de l’arrondissement Le Plateau-Mont-Royal, Nancy Tremblay, directrice de comptes principale, réseau régional, coopératives et autres entreprises d’économie sociale, IQ, et Charles Grenier, chargé de développement, Atelier habitation Montréal.