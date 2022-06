Plus de 108 754$ amassés pour le Relais pour la vie de Shawinigan

Après deux éditions virtuelles, le Regroupement pour la Trisomie 21 (RT21) est fier de tenir la 15e édition de la Course TROIS, 2, 1, GO ! le 20 août prochain au Parc Maisonneuve, à Montréal, avec une formule plus festive que jamais. Cet événement sportif annuel est la plus importante activité de levée de fonds de l’organisme. Près de ...