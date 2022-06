Blainville lance un appel de projets citoyens dans le cadre d’un budget participatif

Du 15 juin au 31 juillet 2022, les citoyennes et citoyens de Blainville âgés de 18 ans et plus peuvent déposer, à titre personnel, un projet dans le cadre d’un budget participatif et qui sera réalisé en 2023 ou en 2024.

« Pour déposer un projet, les personnes intéressées doivent remplir le formulaire disponible sur le site citoyens.blainville.ca et fournir certaines informations telles que la description du projet, l’emplacement visé, les bénéfices pour la communauté blainvilloise et une idée des coûts de réalisation. », a mentionné Michèle Murray, conseillère déléguée à l’inclusivité et l’accessibilité.

Après le 31 juillet, un premier tri des projets sera effectué par le comité de pilotage. Puis, en septembre, les gens ayant déposé les dix projets jugés les plus pertinents et réalistes par rapport aux critères de recevabilité et à leur faisabilité devront les présenter et les défendre devant les membres du comité.

Après cette présentation, cinq projets seront sélectionnés à titre de finalistes par le comité de pilotage et seront soumis au vote de la population du 1er au 15 novembre prochain. Le projet le plus populaire sera réalisé en 2023 ou 2024.



Critères de recevabilité des projets

Les projets déposés devront notamment :

Coûter entre 5000 $ et 75 000 $.

Relever des compétences de la Ville de Blainville et être réalisés par elle sur une propriété municipale (terrain, parc, bâtiment)

Être d’intérêt général et répondre aux besoins collectifs.

Être techniquement réalisables en 2023 ou 2024.

Ne pas nécessiter d’acquisition de terrain, de local ou d’immeuble.

Être accessibles sans frais ou à faible coût pour les citoyennes et citoyens.

Ne pas entraîner de frais d’exploitation ni l’embauche de personnel.



Un budget participatif en bref

« À travers le monde, des centaines de villes dont New York, Paris et Boston, initient des processus de budget participatif qui permettent à des citoyens de proposer des projets qui enrichissent leur milieu de vie. », a souligné Philippe Magnenat, conseiller délégué à l’inclusivité et l’accessibilité.

Les projets proposés doivent poursuivre, sans s’y limiter, les objectifs suivants :

Améliorer la qualité de vie de la population.

Bonifier les espaces publics.

Mettre en valeur l’environnement et les milieux naturels.

Soutenir la culture.

Favoriser l’activité physique et la vie active.

Favoriser le transport actif et la mobilité.

Favoriser l’inclusion et la diversité.

Mettre en valeur le patrimoine et l’histoire.

Encourager le bon voisinage.

Favoriser l’implication citoyenne.

Processus d’analyse et de sélection

Étape 1 : après le 31 juillet, un comité de pilotage formé d’élus et employés de la Ville analysera les projets reçus en fonction des critères de recevabilité et de leur faisabilité ;

Étape 2 : dix projets recevables seront retenus pour une présentation devant les membres du comité de pilotage.

Étape 3 : après cette présentation, le comité retiendra cinq projets finalistes qui pourront être bonifiés lors d’un atelier en compagnie d’experts de la Ville ;

Étape 4 : Les cinq projets finalistes seront soumis au vote du 1er novembre au 15 novembre 2022. Le projet ayant recueilli le plus de votes sera réalisé en 2023 ou en 2024*.



Le comité se réserve le droit de réaliser plus d’un projet finaliste si l’enveloppe budgétaire le permet. Dans cette optique, les projets ayant recueilli le plus de votes seront réalisés.

Échéancier

15 juin au 31 juillet 2022 : Dépôt des projets.

1er août au 31 août 2022 : Analyse des projets.

Septembre 2022 (dates exactes à préciser) : Présentation des dix projets retenus à l’étape 2 du processus devant les membres du comité de pilotage et choix de cinq projets finalistes.

Atelier de bonification des cinq projets finalistes avec des experts de la Ville

1er novembre 2022 : Annonce des cinq projets finalistes et début du vote.

15 novembre 2022 : Dernière journée pour le vote.

Fin novembre 2022 : Annonce du projet gagnant.

6 décembre 2022 : Adoption d’une résolution au conseil autorisant le projet.

2023 ou 2024 : Réalisation du projet gagnant.

Rappelons que les projets choisis seront financés à même une enveloppe budgétaire totalisant 225 000 $ sur trois ans, soit 75 000 $ par année et provenant du surplus réalisé en 2021.



Un moyen d’encourager la démocratie locale

Au Québec, les municipalités sont de plus en plus nombreuses à s’engager dans ce mouvement. Le budget participatif est une action concrète en réponse au désintéressement de la politique et un moyen d’encourager la démocratie locale.

C’est également un engagement de l’administration municipale en place. Pour toutes questions concernant le budget participatif : [email protected]